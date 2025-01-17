Зеленский: Лондон обещал выделять Киеву военную помощь на $3,6 млрд ежегодно

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

По его словам, вместе со средствами в счет доходов от замороженных российских активов Украина рассчитывает в 2025 году получить от Британии помощь в общем размере на $6,6 млрд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Великобритания будет выделять Украине ежегодно военную помощь $3,6 млрд. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киев премьер-министра Великобритании Кира Стармера Владимир Зеленский. Фрагмент пресс-конференции публикует украинское агентство УНИАН.

"Мы договорились, по меньшей мере, о $3,6 млрд ежегодной военной помощи Украине, так долго, сколько это будет нужно", - сказал он.

Зеленский добавил, что вместе со средствами в счет доходов от замороженных российских активов Украина рассчитывает в 2025 году получить от Лондона помощь в общем размере на $6,6 млрд.