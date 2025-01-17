Индия спустила на воду подлодку, эсминец и фрегат

Defense News: Индия одновременно спустила на воду подлодку, эсминец и фрегат

В среду, 15 января, Индия одновременно спустила на воду подлодку Vagsheer, эсминец Nilgiri и фрегат Surat, которые были построены внутри страны. Об этом сообщает издание Defense News.

По словам министра обороны страны Раджнатха Сингха, в настоящее время по своему военному значению Атлантический океан уступает Индийскому. «Индия придает огромное значение укреплению своего военно-морского флота для защиты своих интересов», — сказал министр.

Премьер-министр Нарендра Моди в ходе выступления на государственной верфи Mazagon в Мумбаи заявил, что «ввод в эксплуатацию трех крупных военно-морских кораблей знаменует собой значительный шаг вперед в реализации видения Индии как мирового лидера в сфере оборонного производства и морской безопасности».

В декабре Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации сообщил о передаче Военно-морским силам Индии фрегата Tushil проекта 11356.