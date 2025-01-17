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В США представили новую крылатую ракету

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Изображение: General Atomics
Изображение: General Atomics.

TWZ: General Atomics представила новую ракету класса воздух-земля Strike Missile

Американская компания General Atomics раскрыла внешность новой крылатой ракеты класса «воздух-земля», которая находится в разработке. Изделие под обозначением Strike Missile представили на симпозиуме Ассоциации надводного флота, сообщает The War Zone (TWZ).

Конструкция с прямоугольным сечением, которое используют для размещения ракет во внутренних отсеках летательных аппаратов, получила реактивный двигатель с воздухозаборником в нижней части ракеты. Для управления в хвостовой части разместили четыре аэродинамических элемента, а вдоль корпуса установлены плоские поверхности, который могут стабилизировать ракету в полете.

Представитель компании не раскрыл характеристики ракеты в беседе TWZ. При этом он отметил, что в будущем название изделия может измениться.

Как пишет издание, ранее General Atomics не разрабатывала ракеты класса «воздух-поверхность», однако компания имеет опыт работы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). «В целом, грань между БПЛА, особенно дронами-камикадзе большой дальности, и крылатыми ракетами, а также ложными целями, несущими полезную нагрузку радиоэлектронной борьбы, становится все более размытой. Единая модульная конструкция также может быть сконфигурирована для выполнения различных задач», — пишет TWZ.

В сентябре 2024 года американская компания Anduril представила крылатые ракеты Barracuda, которые отличает модульная конструкция, простота производства и относительная дешевизна. В семейство ракет входит три изделия с общим набором подсистем.

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Страны
США
Продукция
Barracuda
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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