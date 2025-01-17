Navantia рассказала о прогрессе в производстве новейших фрегатов F-110

В 2025 году программа постройки новейших фрегатов класса F-110 для ВМС Испании должна преодолеть несколько важных рубежей, в том числе запланирован спуск на воду головного корабля серии. Об этом сообщил руководитель программы F-110 в компании Navantia Карлос Лопес во время встречи с прессой, организованной совместно с американским концерном Lockheed Martin для рассказа о прогрессе в подготовке к интеграции в состав оборудования испанских фрегатов новейших радаров SPY-7(V) 2.

Как уточняет Infodefensa, на осень 2025 года запланирован спуск на воду первого фрегата класса F-110 "Бонифас", постройка которого стартовала в апреле 2022 года, а церемония закладки состоялась в августе 2023 года. Его поставка ожидается в 2028 году.

Проект фрегата класса F-110, Navantia (Испания) Naval Today

Еще раньше, в апреле этого года, должны заложить второй фрегат серии, "Руджеро Лауриа", резка стали для которого началась в декабре 2023 года. Тогда же хотят приступить к производству третьего корабля, "Менендес".

Также Карлос Лопес рассказал, что впервые проведены успешные испытания в реальном времени радара SPY-7(V) 2. Они прошли в Центре интеграции Aegis-Scomba (ASIC) концерна Lockheed Martin в Мурстауне (штат Нью-Джерси).

"Во время этого исторического события тактическое оборудование и программное обеспечение радарной системы SPY-7 точно отслеживали воздушные цели, подтверждая зрелость системы и готовность к всесторонним испытаниям производительности", – сказала Чандра Маршалл, вице-президент подразделения Multi-Domain Warfare Solutions компании Lockheed Martin.

В ближайшие месяцы Lockheed Martin продолжит всесторонние испытания компонентов радиолокационной системы SPY-7 и тактического оборудования системы "Иджис" (Aegis). Официальная поставка радара в Центр интеграции на испанской военно-морской базе Рота запланирована на 2026 год.

Программа закупки фрегатов класса F-110 стартовала в 2019 году. Законтрактована постройка пяти кораблей с опционом на два дополнительных корпуса.

Программа F-110 – главный драйвер цифровой трансформации верфи Navantia в Ферроле. Около 110 млн евро инвестируется в строительство новой фабрики, которая станет полностью автоматизированной и роботизированной. Традиционный процесс сварки здесь заменят гибридной лазерной технологией, что существенно повысит производительность и минимизирует деформации швов.

Водоизмещение фрегатов F-110 составит около 6100 тонн, длина корпуса – 145 метров, ширина – 18 метров, осадка – 5 метров. Максимальная скорость – более 25 узлов. Экипаж – 150 человек.

Фрегаты собираются оснащать установками вертикального пуска Mk.41 на 16 ячеек для применения зенитных ракет различного типа, включая SM-2 и ESSM. Кроме того, в арсенал включены: 127-мм артустановка от итальянской группы Leonardo, 30-мм арткомплексы и 12,7-мм пулеметы, противокорабельные ракеты NSM от норвежской компании Konsberg и 324-мм торпедные аппараты.

На борту сможет базироваться многоцелевой вертолет типа SH-60 "Сихок" или NH-90.