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ТАСС

Сырский сообщил главе Комитета начштабов ВС США о тяжелых боях на фронте

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Александр Сырский
Александр Сырский.
Источник изображения: Roman Chop/AP

По словам главкома ВСУ, Чарльз Браун заверил его, что США продолжат оказывать Киеву поддержку

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил председателю Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзу Брауну о тяжелых боях на большинстве направлений фронта.

"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая характеризуется тяжелыми боями на большинстве направлений", - написал Сырский в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил Брауна "за положительную динамику в предоставлении материально-технической помощи, особенно в части поставок средств ПВО, тяжелой техники, артиллерийских и авиационных боеприпасов". По словам Сырского, Браун заверил, что США продолжат оказывать поддержку ВСУ.

В последнее время украинские военачальники разного уровня постоянно характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. Так, 19 декабря Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином сообщил о "чрезвычайно сложной" ситуации на фронте. 

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Великобритания
США
Украина
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