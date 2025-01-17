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Ракета New Glenn успешно вышла на орбиту

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Фото: John Raoux / AP
Фото: John Raoux / AP.

Blue Origin: Ракета-носитель New Glenn успешно вышла на заданную орбиту

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin успешно вышла на заданную орбиту. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«New Glenn благополучно вышла на намеченную орбиту в ходе сегодняшней миссии NG-1, выполнив нашу основную задачу», — рассказали в Blue Origin.

Отмечается, что первая ступень носителя была утеряна и не смогла вернуться на Землю. Изначально ее планировали приземлить на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане. Разработчики хотели использовать первую ступень до 25 раз для снижения стоимости полетов. При этом аппарат Blue Ring Pathfinder работает штатно.

Ракета стартовала с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 16 января в 10:03 по московскому времени. Миссия NG-1 продлится шесть часов.

Глава компании SpaceX Илон Маск в сети X поздравил своего конкурента и основателя Blue Origin Джеффа Безоса с первым запуском New Glenn.

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New Glenn
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Blue Origin
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