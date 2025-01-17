Европе будет нелегко объединиться на фоне угроз Трампа (Bloomberg, США)

Bloomberg: к новому президентскому сроку Трампа ЕС подходит расколотым

Напористый стиль Трампа требует от Европы согласованных коллективных действий, пишет Bloomberg. Однако именно сейчас в ЕС назрела проблема с лидерством, ее усугубляют политические кризисы в Германии и Франции.

Хорхе Валеро

Яна Рандов (Jana Randow)

Дональд Трамп пригрозил втянуть Евросоюз в новый раунд торговых войн и навязать России с Украиной мирное соглашение, способное изменить архитектуру безопасности в регионе. Между тем многие европейские лидеры находятся под таким сильным давлением в собственных странах, что у них нет политических рычагов для принятия решительных шагов в мировых делах. А у тех, кто готов разработать план по укреплению экономической и военной безопасности континента, нет власти. Иными словами, в ЕС назрела проблема с лидерством, и, возможно, она будет преследовать континент десятилетиями.

Все 20 стран еврозоны стали испытывать экономические трудности после того, как вызванный правительственными стимулами восстановительный эффект сошел на нет. Европе потребуются дополнительные инвестиции в размере 800 млрд евро (840 млрд долларов) в год, чтобы повысить конкурентоспособность и укрепить вооруженные силы, либо придется мириться с “медленной агонией”, еще в сентябре предупредил бывший президент Европейского ЦБ Марио Драги, представивший доклад с рекомендациями в области соответствующей политики.

Франко-германский альянс, на который континент ранее опирался, на этот раз сплачиваться не собирается. Эммануэль Макрон — "хромая утка", всецело занятая тем, чтобы не допустить к власти своего заклятого врага Марин Ле Пен. А канцлер Германии Олаф Шольц вот-вот отправится в отставку в результате досрочных выборов, которые пройдут 23 февраля.

Заполнить пустоту пытается глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Недавно она завершила переговоры по торговому соглашению между Европой и рядом южноамериканских стран, которое разрабатывалось на протяжении 25 лет. Она делает ставку на то, что достаточное количество членов ЕС его ратифицируют и помогут преодолеть яростное сопротивление со стороны Франции. Бывали случаи, когда она до последнего держала союзников и должностных лиц комиссии в неведении, прежде чем выступить с очередным предложением или объявить о решении, рассчитывая, что противников отпугнет необходимость выступать против нее публично.

Это одна из тех тактик, которые она оттачивала в течение первого срока на посту президента ЕК, решая такие важные задачи, как разработка мер реагирования Европы на пандемию COVID-19 и российско-украинский конфликт. “Фон дер Ляйен была в авангарде решения многих проблем, — говорит старший научный сотрудник брюссельского экономического аналитического центра Bruegel Гунтрам Вольф (Guntram Wolff). — Но руководить в одиночку она не может. Ей нужна помощь государств-членов и, следовательно, стабильность правительств в Париже и Берлине”, особенно когда речь идет о решении наиболее острых вопросов.

Возвращение в Белый дом Трампа усиливает опасения по поводу вероятного сворачивания взаимодействия США с НАТО и военной помощи Украине, поэтому первое место в списке задач ЕС занимает оборона. Блок обсуждает принципиальный пересмотр общей политики в данной области — независимой от системы безопасности НАТО — и рассматривает варианты совместных военных инвестиций, которые в течение десятилетия могут достичь полутриллиона евро.

И если Париж поддерживает в этом ЕС, то Берлин выступает против крупных займов от имени всех государств-членов (хотя Шольцу удалось заручиться поддержкой усилий по совместному сбору 800 млрд евро на борьбу с пандемией). Как минимум на бумаге Европа уже без малого десять лет работает над объединением своих рынков капитала, предварительно устранив барьеры на пути свободного перемещения товаров и людей. Прогресс в достижении этой цели сдерживают несопоставимые национальные приоритеты. Между тем, он значительно облегчил бы сбор средств для финансирования целого ряда приоритетных задач, начиная с разработки систем вооружений и заканчивая программами, стимулирующими внедрение новых технологий.

Цена бездействия ползет вверх, составляя, по оценкам Bloomberg Economics, 3 трлн евро в год. Именно на столько выросла бы европейская экономика, соответствуй рост ее производительности с начала нового тысячелетия американскому. “ЕС больше не вызывает энтузиазма, — говорит Джейкоб Росс (Jacob Ross), специалист в области франко-германских отношений на посту научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям DGAP. — Похоже, что сегодня главным смыслом его существования стало антикризисное управление”.

Тем не менее кризисы помогают выходить из политических тупиков. Как, например, в прошлом десятилетии, когда Брюссель способствовал разработке мер по спасению Греции, Португалии и Испании из долговых ям, вместо того чтобы рисковать отказом от евро со стороны одной или нескольких стран. Еще теснее страны свяжут риски, связанные со вторым президентским сроком Трампа. “Для европейских лидеров суждение о том, что для объединения Европы требуется давление со стороны американского президента-популиста, является убийственным”, — говорит Росс.

Первый срок Трампа вызвал некоторое оживление франко-германских отношений, кульминацией которого стало новое соглашение о дружбе, подписанное спустя 56 лет после того, как по окончании Второй мировой войны страны примирил исторический Елисейский договор. С тех пор бо́льшая часть доброй воли исчезла, и на данный момент перспективы сотрудничества между двумя крупнейшими экономиками Европы выглядят не особенно многообещающими.

Немецкий консерватор и претендент на пост канцлера Фридрих Мерц критикует нынешнее правительство как “круглых неудачников” за отсутствие взаимодействия с Брюсселем и другими европейскими лидерами по целому ряду общих вопросов, включая контроль за нелегальной иммиграцией. Макрону, который некогда позиционировал себя как спасителя Европы, осталось пробыть во главе государства еще более двух лет, но ему мешает раскол в парламенте (теперь кабинет премьер-министра Франции оборудован вращающейся дверью в итальянском стиле; не далее, как в декабре на этот пост назначили уже четвертого человека за 2024 год.)

“К концу первого квартала ясности относительно направления политики Германии и Франции будет больше, — говорит главный экономист BNP Paribas Изабель Матеос-и-Лаго. — А до тех пор Еврокомиссии, чтобы переломить ситуацию, нужно приступить к работе и добиться нескольких быстрых побед. Вакуум власти в ближайшие несколько месяцев — благоприятная для этого возможность”.

Это шанс не только для фон дер Ляйен, но и для стремящихся к большему влиянию европейских лидеров. Джорджа Мелони, которая более двух лет руководит Италией (что по историческим меркам является впечатляющим для этой страны показателем) пытается максимально использовать тесные связи с Трампом и его советником Илоном Маском, чтобы устранить возможные кары, которыми грозит новый президент США — такие, как 20%-е пошлины на европейские товары. Также она руководит дискуссиями по ужесточению миграционной политики ЕС. Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск, чья страна только-только вступила в должность председателя ЕС, пообещал центральным пунктом повестки дня сделать безопасность, причем не только военную, но также продовольственную и медицинскую.

“Одна из наиболее острых проблем Европы — в том, что министры, которых отправляют на встречи в Брюссель, садятся за стол переговоров, руководствуясь исключительно “национальными интересами, — говорит экономист из Conference Board Мария Демерцис (MariaDemertzis). — Будь у нас общее видение европейской экономики, мы могли бы разработать и уже начать внедрять соответствующий план”.