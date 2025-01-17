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Военное обозрение

Индия осуществила первую стыковку в космосе, произведенную без космонавта

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Источник изображения: topwar.ru

Индия продолжает успешно показывать, что она является космической державой. Как сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO), они провели первую стыковку в космосе, произведенную без космонавта.

Таким образом, Индия стала четвертой страной в мире, которой удалось провернуть такое в космическом пространстве. До нее это сделали Россия, Соединенные Штаты и Китай.

Стыковка космического корабля успешно завершена! Исторический момент

- написала ISRO в соцсетях.

По данным CNN, индийская космическая миссия Space Docking Experiment (SpaDex) предусматривала запуск на низкую околоземную орбиту двух космических аппаратов Target и Chaser. 30 декабря ракета-носитель PSLV с этими аппаратами на борту стартовала с космодрома в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Успешная стыковка удалась только с третьей попытки.

Министр по делам космоса Джитендра Сингх отметил, что индийская миссия SpaDex показывает высокий технологический уровень страны и «знаменует начало новой эры в исследовании космоса».

В сентябре прошлого года индийская пресса сообщала, что в ближайшие годы в стране будут реализованы четыре крупных космических проекта, включая миссию на Венеру, планируемую на март 2028 года.

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