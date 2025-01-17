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Интерфакс-АВН

Путин уже сформулировал переговорную позицию России по Украине, больше здесь добавить нечего, заявляют в Кремле

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС - Переговорная позиция России по урегулированию украинского конфликта была сформулирована президентом Владимиром Путиным в июле прошлого года, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на заявление кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио о том, что в ходе переговоров дипломатические уступки потребуются со всех сторон.

"Дело в том, что наша позиция такого урегулирования была сформулирована четко президентом. Мы исходим из этой позиции. Эта позиция была сформулирована в июле месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом министерства иностранных дел", - сказал Песков.

По его словам, эта позиция России "последовательна, предельно ясна и хорошо всем известна".

"Больше здесь добавить нечего", - заключил Песков.

На встрече с руководством МИД Путин заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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