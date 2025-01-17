ВС Швеции испытают новую технологию роя БЛА компании Saab

ЦАМТО, 16 января. Вооруженные силы Швеции, недавно ставшей членом НАТО, проведут испытания новой технологии применения роя беспилотных летательных аппаратов, разработанной компанией Saab.

Об этом, по сообщению агентства Reuters, 13 января на пресс-конференции заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. По информации министра, разработанная в течение последнего года технология будет проверена во время предстоящих учений Arctic Strike.

Как заявил П.Йонсон, Швеции придется пойти на некоторые риски, чтобы выстроить более сильный оборонительный потенциал быстрее, чем ранее предполагалось.

Министр указал, что новая технология позволяет формировать рои БЛА разных размеров, а затем автономно решать с их помощью различные задачи. Так, групповое применение БЛА может использоваться для ведения разведки, определения местоположения и идентификации целей.

Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года и планирует к 2028 году увеличить расходы на оборону до 2,6% ВВП по сравнению с 2,2% в 2024 году.

Масштабы применения БЛА в ходе вооруженных конфликтов быстро растут и тактика использования роя БЛА для поражения позиций, укрепленных объектов и колонн военной техники противника активно разрабатывается всеми ведущими странами мира. Налаживание производства и практического применения данной техники уже в ближайшей перспективе позволит ее обладателю получить преимущество на поле боя.