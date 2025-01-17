Войти
ТАСС

Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

434
0
0
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что СВО идет успешно

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские войска в зоне СВО продвигаются "на десятках направлений", идет приток тех, кто добровольно подписывает контракт с Минобороны, необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет. Мы продолжаем специальную военную операцию, она проводится успешно, мы каждый день продвигаемся на десятках направлений", - сказал он. По словам Картаполова, Вооруженные силы РФ полностью обеспечивают группировку в зоне СВО всем необходимым, в том числе личным составом. "У нас ежедневно порядка 1 000 человек приходят добровольно в военные комиссариаты и заключают контракт", - добавил депутат.

Ранее первый заместитель Картаполова в оборонном комитете ГД Андрей Журавлев (член фракции ЛДПР, избран в Думу от партии "Родина") в беседе с сетевым изданием "Абзац" заявил о необходимости готовить мужское население к защите страны. Несколько Telegram-каналов интерпретировали это как заявление о скорой новой волне мобилизации.

"Журавлев говорил о другом. Он говорил о том, что нам надо всем готовиться к тому, что может быть в будущем, а в будущем может быть все, что угодно. Мы прекрасно видим, чем занимается Европа, она активно переходит на военные рельсы. Мы видим, чем занимается будущая администрация господина [Дональда] Трампа, уже звучат призывы по включению в состав США Гренландии, Канады. Изменился мир и теперь, действительно, надо быть готовыми ко всему, а это значит, что каждый из нас, и президент [России Владимир Путин] вчера говорил об этом на заседании оргкомитета "Победа", на своем месте должен делать все, чтобы наше государство было сильным, чтоб наша армия была мощной, чтобы наша страна была самой счастливой", - заключил Картаполов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 12:38
Подведение итогов – результат один, а мнения разные
  • 17.01 12:23
  • 7
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 17.01 12:07
  • 16
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 17.01 10:18
  • 1
Аналог "Арматы" из КНДР - танк М2020 обрел комплекс, сбивающий дроны и ПТУР
  • 17.01 04:22
  • 4
В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом
  • 16.01 22:50
  • 1
Rheinmetall поставит ВС Германии мобильные пункты оказания медицинской помощи
  • 16.01 22:39
  • 1
Российские КамАЗы получили броню
  • 16.01 19:04
  • 7023
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 18:24
  • 162
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.01 13:41
  • 1
На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2
  • 16.01 06:53
  • 1
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 16.01 05:19
  • 0
О перспективах развития корабельного состава ВМФ в США и РФ
  • 16.01 02:25
  • 1
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T