Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что СВО идет успешно

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские войска в зоне СВО продвигаются "на десятках направлений", идет приток тех, кто добровольно подписывает контракт с Минобороны, необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет. Мы продолжаем специальную военную операцию, она проводится успешно, мы каждый день продвигаемся на десятках направлений", - сказал он. По словам Картаполова, Вооруженные силы РФ полностью обеспечивают группировку в зоне СВО всем необходимым, в том числе личным составом. "У нас ежедневно порядка 1 000 человек приходят добровольно в военные комиссариаты и заключают контракт", - добавил депутат.

Ранее первый заместитель Картаполова в оборонном комитете ГД Андрей Журавлев (член фракции ЛДПР, избран в Думу от партии "Родина") в беседе с сетевым изданием "Абзац" заявил о необходимости готовить мужское население к защите страны. Несколько Telegram-каналов интерпретировали это как заявление о скорой новой волне мобилизации.

"Журавлев говорил о другом. Он говорил о том, что нам надо всем готовиться к тому, что может быть в будущем, а в будущем может быть все, что угодно. Мы прекрасно видим, чем занимается Европа, она активно переходит на военные рельсы. Мы видим, чем занимается будущая администрация господина [Дональда] Трампа, уже звучат призывы по включению в состав США Гренландии, Канады. Изменился мир и теперь, действительно, надо быть готовыми ко всему, а это значит, что каждый из нас, и президент [России Владимир Путин] вчера говорил об этом на заседании оргкомитета "Победа", на своем месте должен делать все, чтобы наше государство было сильным, чтоб наша армия была мощной, чтобы наша страна была самой счастливой", - заключил Картаполов.