Недостроенный американский эсминец "Линдон Джонсон" вернули в док для вооружения "гиперзвуком"

"Линдон Б. Джонсон", третий и последний американский эсминец класса "Зумвальт", строящийся с первой половины 2010-х годов и спущенный на воду в 2018-м, завели в сухой док на верфи Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи), чтобы начать процесс интеграции системы гиперзвукового оружия в рамках программы CPS (Conventional Prompt Strike, неядерный быстрый удар).

"Эсминец "Линдон Джонсон" станет вторым кораблем этого класса после головного, который получит новую систему вертикального пуска для ракет с планирующим гиперзвуковым блоком C-HGB, – цитирует Naval News капитана Клинта Лоулера, руководителя программы эсминцев класса "Зумвальт". – Мы продлили сроки сдачи корабля на два года, чтобы завершить эту установку. Соответствующая работа по CPS была включена в контракт в августе прошлого года".

Эсминец "Линдон Джонсон", США General Dynamics Bath Iron Works

Напомним, что изначально эсминцы типа "Зумвальт" оснащались двумя 155-мм артиллерийскими установками. Однако позднее было принято решение, что они станут первыми американскими кораблями, получившими гиперзвуковое вооружение. Для этого необходимо демонтировать 155-мм установки. Первым на модернизацию отправился головной эсминец, официально введенный в строй в 2020 году. В мае 2023 года он прибыл на верфь в Паскагуле, а к осени 2024 года специалисты завершили демонтаж артиллерийских орудий.

Второй эсминец серии, "Майкл Монсур", ввели в эксплуатацию в прошлом месяце. Предполагалось, что следующим по очереди гиперзвуковым оружием оснастят этот корабль. Однако, по словам капитана Лоулера, его место занял "Линдон Джонсон". Таким образом американский флот сможет сохранить "Майкла Монсура" в строю, чтобы продолжать подготовку экипажей, пока два других эсминца проходят переоснащение.

"Корабли класса "Зумвальт" с усовершенствованной конструкцией малозаметности и интеграцией гиперзвуковой системы CPS станут передовыми кораблями американских ВМС, обладая возможностями эффективно поражать стратегические цели с помощью дальнего огня", – подчеркнул капитан Лоулер.

Предполагается, что развертывание гиперзвуковых систем на эсминцах типа "Зумвальт" завершится в 2029 году.

Вместо двух 155-мм орудий на кораблях устанавливают четыре ячейки вертикального пуска, каждая из которых сможет вмещать три ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком типа C-HGB (Common Hypersonic Glide Body).

Разработка C-HGB идет совместными усилиями ВМС и Армии США в рамках программы CPS. Предполагается создание двухступенчатой ракеты-носителя диаметром 87,6 см, которая будет нести планирующий блок. Ракета-носитель поднимет планер и разгонит его до гиперзвуковой скорости. Затем уже аппарат отстыкуется от носителя и сможет планировать к цели.