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Конгресс США одобрил выделение исключительных бюджетных средств на приобретение и модернизацию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот» (Patriot ) и переносных «Стингер» (Stinger). Речь идет о довольно небольшой для рекордного американского оборонного бюджета сумме в размере более 505 млн долларов, которые будут выделены в 2025 финансовом году (начался в США 1 октября прошлого года) в рамках Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA).

Данное финансирование превышает 250 миллионов долларов, изначально запрошенных армией США, что подчеркивает стратегическую важность этих систем в условиях развивающихся угроз и международных конфликтов, уточняет американское военно-политическое издание Defense News.

Не без доли патетики и патриотизма, издание отмечает, что дополнительные ресурсы значительно расширят возможности систем «Пэтриот» и «Стингер», ускорив их приобретение и модернизацию в соответствии с современными требованиями на поле боя. Эти системы продемонстрировали свою эффективность в реальных боевых условиях, в частности на Украине, привлекая всё больше внимания международного сообщества и укрепляя свою роль в современных стратегиях противовоздушной обороны.

Сколько ЗРК «Пэтриот» российские военные уничтожили на Украине в ходе спецоперации, Defense News, конечно, не пишет. Зато подчеркивает, что инвестиции в эти технологии «отражают стремление вооружённых сил США сохранить оперативное и технологическое превосходство в условиях растущей геополитической напряженности».

К слову, почти все свои запасы ПЗРК Stinger разработки 80-х годов прошлого века Соединенные Штаты передали Украине еще в первые месяцы СВО. Немалое их количество было брошено ВСУ при отступлении и досталось тогда еще бойцам Народной Милиции ЛДНР и российским военным.

При этом выяснилось, что быстро пополнить запасы этих комплексов Пентагон не может в силу того, что производились они достаточно давно, утрачены некоторые технологии, есть проблемы с комплектующими, оборудованием и специалистами. Предприятиям американского ВПК, ранее производившим «Стингеры», даже пришлось приглашать на работу пенсионеров.

Выделение 505 миллионов долларов на модернизацию систем «Пэтриот» и «Стингер» является ключевым шагом в усилиях США по укреплению обороноспособности. Эти стратегические инвестиции подчеркивают стремление властей США подготовить свои вооружённые силы к сложным условиям текущих и будущих конфликтов

— пишет американское издание.

Чего там американцы модернизируют, а уж тем более приобретут, за такие деньги, когда по данным еще на конец 90-х годов прошлого века только одна ракета ЗРК «Пэтриот» обходилась почти в семьдесят миллионов долларов, не уточняется.

Батарею Patriot обслуживают около 90 солдат, она может быть рассредоточена на площади в несколько квадратных километров. Батареи обычно состоят из пяти-восьми пусковых установок, оснащенных ракетами PAC-3 и PAC-2.

По данным, которые агентство Reuters привело в декабре 2022 года, новая батарея Patriot стоит более одного миллиарда долларов, из них 400 миллионов долларов приходится на саму систему и 690 миллионов – на ракеты в батарее.

Ранним утром 16 мая 2023 года ЗРК Patriot, находившийся неподалеку от Киева, был поврежден в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» ВС РФ. В Минобороны России заявили, что была уничтожена радиолокационная станция этой системы ПВО и пять пусковых установок. По данным на конец декабря этого года, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили/поразили порядка 30 пусковых установок американского зенитного комплекса, о чем сообщило Министерство обороны РФ.

Помимо всего прочего, на вооружении ВС РФ имеются и продолжают поступать гиперзвуковые комплексы, ракеты которых системы ПВО/ПРО Patriot, считающиеся одними из наилучших в НАТО, сбивать неспособны. В частности, в конце прошлого года американцы создали компьютерную модель нанесения удара БРСД «Орешник», боеголовки которого легко «увернулись» от ЗУР «Пэтриота».