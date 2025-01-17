Словакия рассматривает возможность замены советских танков на немецкие и шведские

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Словакия планирует заменить старые советские танки. Как сообщает издание Defense News, глава Минобороны страны Роберт Калиняк объявил, что его министерство рассматривает в качестве одного из вариантов легкую гусеничную машину CV90120 шведского производства.

В прошлом году Братислава обнародовала планы по закупке новых танков, и местные эксперты говорят, что страна намерена закупить до 104 таких машин. Танки CV90120 будут конкурировать с другими гусеничными машинами, рассматриваемыми словацким Минобороны, среди которых новые танки Leopard 2A8 немецкого производителя KNDS или устаревшие модели 2A4, которые будет модернизировать оборонная промышленность Словакии.

Калиняк утверждает, что покупка CV90120 обойдется значительно дешевле, чем приобретение Leopard 2A8. Словакия не покупала новые танки с момента распада Чехословакии в 1993 году, и ей необходимо заменить устаревшие советские Т-72М1. После начала украинского конфликта Словакия получила от Берлина 15 танков 2A4 в обмен на поставленные страной Киеву боевые машины пехоты BVP-1.

CV90120 — интересное предложение, поскольку они использует ту же платформу, что и CV90, которую будет эксплуатировать Словакия, но имеет другую пушку. Однако это легкая машина, в отличие от тяжелого танка Leopard, который весит примерно в два раза больше

- сказал экс-министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По словам Надя, покупка CV90120 действительно будет дешевле новых Leopard 2A8, но не настолько, как это прогнозирует Калиняк.