Последние французские военнослужащие покидают Чад после более чем векового присутствия в этой стране

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Париж завершает вывод своего воинского контингента из Чада. Стоит отметить, что военное присутствие Франции в этой центральноафриканской стране продолжалось более века.

По сети разошлось видео, на котором, как утверждается в описании, последние французские военнослужащие садятся в транспортный самолёт и покидают Чад. За происходящим наблюдают местные, которые активно снимают важное для страны событие на свои телефоны.

Напомним, что в конце ноября прошлого года власти Чада объявили о прекращении оборонного соглашения с Парижем. При этом уже в декабре от французских властей потребовали полного вывода своего воинского контингента с территории страны до 31 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Чаде в последнее время находились порядка 1000 военнослужащих ВС Франции. Они дислоцировались на трех военных базах – в столице Нджамене, в Файя-Ларжо и Абеше.

При этом стоит добавить, что вывода войск от Парижа требуют не только власти вышеупомянутой страны, но и других бывших французских колоний, включая Мали и Нигер. Руководство этих государств мотивирует свои требования тем, что Франция на этих территориях стремится сохранить свое влияние, а не обеспечить безопасность, как было обещано.