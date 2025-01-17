Глава МИД Литвы: республика направит свою армию на Украину, если Киев попросит об этом

Источник изображения: topwar.ru

На Западе не утихает обсуждение темы отправки войск НАТО, скорее всего, отдельных стран-участниц альянса, на Украину. Первым эту тему поднял в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон, однако идея была очень прохладно воспринята в других государствах военного блока, включая США и Германию. Воевать с обладающей ядерным оружием, и не только, Россией там как-то не сильно стремятся.

Вполне ожидаемо ввод западных войск на помощь ВСУ, либо в качестве так называемого миротворческого контингента вовсю поддержали прибалтийские лимитрофы. И это при том, что у всех трех бывших советских республик, если не считать резервистов, которые, как и большинство европейцев, воевать вовсе не хотят, вскладчину с трудом наберется порядка 15-20 тысяч действующих военных, включая вспомогательный персонал. За отправку «миротворцев» на Украину выступает и Великобритания, Вооруженные силы которой находятся сейчас в самом плачевном состоянии за все время существования Соединенного Королевства.

Но Макрон не унимается. По информации ряда источников, осенью прошлого года командование французской армии провело секретные учения «Персей», сценарий которых предполагал возможность развертывания спецназа на Украине для «отражения возможного российского прорыва с территории Белоруссии». Об этом вчера писало «Военное обозрение».

Вновь не оставляют эту тему в покое и прибалты. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс отправит своих военных на Украину, если с такой просьбой выступит Киев. Об этом пишет издание LRT. Правда, глава эстонского МИД оговорился, что свои войска республика готова отправить на помощь ВСУ только вместе с другими западными странами.

Напомню, что после Парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, среди прочего обсудить инициативу по расширению военного участия на Украине в разных формах, Литва не исключила такой возможности

— говорится в сообщении главы МИД Литвы.

Он заявил, что якобы страна является гарантом безопасности в регионе и поэтому их флаг будет развеваться над Украиной, а военные будут участвовать в боях в рядах ВСУ. Смело, когда за спиной стоит все НАТО.

Более реалистичный план на случай войны с Россией предложил командующий Силами обороны в целом и Вооруженными силами Эстонии в частности генерал-майор Андрус Мерило. В конце ноября прошлого года он заявил, что в случае вторжения ВС РФ в республику всем ее жителям (чуть более 1,3 млн человек) следует бежать в соседнюю Финляндию, причем через залив, а города взорвать.

Эстонский военачальник всерьез полагает, что разрушение населенных пунктов замедлит продвижение российской армии. Интересно, как тогда ВС РФ удается брать города и села в ходе СВО, многие из которых превращены в руины? Да и сухопутное наступление на маленькую Эстонию ВС РФ вовсе не обязательно, для гипотетического нанесения непоправимого ущерба этой стране у наших военных есть другие средства поражения.

Не лучше с этой темой обстоят дела и в сильно воинствующей Польше, которая, к слову, отказалась вводить свои войска на Украину. Еще в начале 2021 года там провели штабные учения «Зима-20» на случай прямого военного конфликта с ВС РФ. Выяснилось, что Войско Польское не продержится нужные для подхода остальных сил НАТО 22 дня и будет фактически разгромлено на пятый день конфликта. К этому сроку наши войска форсируют Вислу и окажутся под Варшавой.