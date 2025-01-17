МНО Филиппин планирует приобрести вторую эскадрилью УБС FA-50PH

ЦАМТО, 16 января. МНО Филиппин планирует приобрести вторую эскадрильи из 12 учебно-тренировочных / легких боевых самолетов FA-50PH южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI) в последней версии Блок.20.

Об этом сообщает местный военный блогер Max Montero со ссылкой на источники в Минобороны страны. Стоимость проекта оценивается в 680 млн. долл. Контракт, как ожидается, будет заключен в первой половине 2025 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, в марте 2014 года Министерство национальной обороны Филиппин заключило с KAI контракт на поставку в рамках межправительственного соглашения 12 легких учебно-боевых самолетов FA-50. Стоимость соглашения составила в 18,9 млрд. песо (420 млн. долл.). Первые два из 12 заказанных самолетов FA-50PH прибыли в страну 28 ноября 2015 года. Последняя пара FA-50 совершила посадку на авиабазе "Кларк" (пр.Пампанга) 31 мая 2017 года. О завершении поставок было официально объявлено в июле 2017 года. Самолеты состоят на вооружении 7-й тактической истребительной эскадрильи, расположенной в Баса.

Одной из задач приобретенных самолетов является усовершенствованная летная подготовка пилотов ВВС. Кроме того, самолеты используются для патрулирования воздушного пространства страны и нанесения авиаударов. По замыслу командования ВВС Филиппин, FA-50 должны стать основным средством борьбы с легкими истребителями противника на переходный период до приобретения многоцелевых истребителей.

О планах по приобретению МНО второй партии из 12 FA-50PH было заявлено сразу после завершения поставки самолетов первого транша. Однако отмечалось, что окончательное решение будет зависеть от принятой концепции модернизации ВВС.

FA-50 создан на базе проекта сверхзвукового реактивного учебно-тренировочного самолета T-50 "Голден Игл", разработанного KAI совместно с американской Lockheed Martin. Длина FA-50 составляет 13,13 м, размах крыла – 9,45 м, высота – 4,85 м, емкость семи внутренних топливных баков (5 в фюзеляже и 2 в крыльях) – 2655 л. Дополнительные 1710 л топлива самолет может транспортировать в трех подвесных топливных баках.

Двухместный самолет оснащен одним двигателем F404-102 максимальной тягой 78,7 kN, изготовленным Samsung Techwin по лицензии компании General Electric, способен нести 4500 кг полезной нагрузки и развивать максимальную скорость 1,5М, практический потолок – 14600 м, ресурс планера – 8000 ч.

Колпак кабины обеспечивает двум пилотам хороший обзор и защиту от осколков. Южнокорейская компания отмечает, что самолет имеет высокую топливную экономичность, оснащен приемниками системы сигнализации о радиолокационном облучении, РЛС управления огнем EL/M-2032, более современной системой управления полетом.

FA-50 вооружен трехствольной 20-мм пушкой M197 производства General Dynamics (модифицированная M61A2) и может нести на семи узлах подвески (один подфюзеляжный, по два подкрыльевых и по одному на законцовках крыльев) ракеты класса "воздух-земля" и "воздух-воздух", пусковые установки ракет, авиабомбы.

Так, самолет может оснащаться УР AIM-9L/M/N/P/S "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и AGM-65A/D/G "Мэйврик" класса "воздух-земля", свободнопадающими авиабомбами Mk.82, Mk.83, Mk.84 и BLU-109; УАБ JDAM; GBU-31, GBU-32 и GBU-38; CBU-52/58/71, кассетными боеприпасами CBU-103/104/105 и Mk.20 Rockeye II; блоками орудий LAU-68/131 и LAU-3A/5003; неуправляемой кассетной бомбой с неконтактным взрывателем CBU-97 компании Textron Defense Systems.

Версия FA-50 Блок.20, заказанная на данный момент ВВС Польши и Малайзии, отличается улучшенными характеристиками дальности полета, пакетом вооружений, а также авионикой и РЛС. Данную версию, в частности предполагается оборудовать РЛС PhantomStrike разработки Raytheon, УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" и крылатой ракетой Taurus KEPD 350K-2, нашлемным дисплеем Thales Scorpion и контейнерной системой целеуказания "Снайпер" Lockheed Martin.