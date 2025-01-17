Глава МИД Латвии: военные НАТО не готовы участвовать в боях на Украине

Байба Браже отметила, что возможное присутствие войск ЕС на Украине приведет к эскалации для избегающей ее Европы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Военные стран НАТО не готовы участвовать в боевых действиях на Украине, подход альянса заключается в оказании Киеву поддержки. С таким утверждением выступила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"В настоящее время НАТО не готова вступать в войну, потому что четкая концепция заключается в поддержке самообороны Украины, каждый предоставляет необходимое, и никто не хочет участвовать в войне, воевать", - сказала она в интервью украинскому изданию The Kyiv Independent.

По словам Браже, возможное присутствие войск ЕС на Украине приведет к эскалации для избегающей ее Европы.

В декабре 2024 года агентство Reuters сообщало, что европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента, численность которого может составить до 100 тыс. военнослужащих. Источники Reuters также информировали, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. Также российский лидер заявлял, что применение на территории РФ дальнобойного оружия Запада означает прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине.