Госсекретарь СБ Белоруссии: обладание ТЯО и БРСД «Орешник» позволяет нанести ущерб любому агрессору

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Российская Федерация и Республика Беларусь, совместно образующие Союзное государство, продолжают укреплять военное сотрудничество для защиты от внешних угроз. Этот процесс стал еще более актуален после начала СВО, дальнейшей экспансии НАТО на восток и откровенных враждебных заявлений Запада в адрес РБ и РФ, включая надуманный предлог нападения России на восточноевропейские страны альянса. Кроме того, НАТО в последнее время проводит постоянные учения возле наших границ, которые выдаются как оборонительные, но явно носят агрессивный характер.

Для защиты западных рубежей Союзного государства Россия, в частности, поставила белорусским военным оперативные тактические ракетные комплексы «Искандер», способные нести ядерные боеголовки. Кроме того, по личной просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко к российскому лидеру Владимиру Путину в следующем году РФ разместит на территории РБ новейшие баллистические ракетные комплексы «Орешник». Они тоже могут быть оснащены ядерными боеголовками. В уточненной военной доктрине РФ особо отмечено, что нападение на РБ будет считаться агрессией против Союзного государства и Россия готова в этом случае применить свое ЯО для защиты Белоруссии.

Все это значительно усилило обороноспособность РБ. Государственный секретарь Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» заявил, что обладание тактическим ядерным оружием и БРСД «Орешник» позволяет белорусским военным нанести ущерб любому агрессору. Высказывание это прозвучало как ответ на заявление, что белорусские службы знают о планах Запада с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район Белоруссии и ввести туда так называемые миротворческие силы. С этой целью, в частности, в Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр «Посполитое рушение». Подготовка экстремистов-диверсантов для ведения прокси-войны с Россией и Беларусью проходит и на Украине.

С размещением на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия главой государства была исправлена допущенная в 1990‑х годах стратегическая ошибка, в результате которой страна лишилась этого важнейшего фактора предотвращения агрессии против нашей страны. В настоящее время принято также решение о размещении в Беларуси гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Таким образом, наша страна будет иметь в своем распоряжении ударный кулак, позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору: ракетный комплекс «Искандер-М», тактическое ядерное оружие и «Орешник»

— предупредил своих и наших общих потенциальных недругов госсекретарь СБ Белоруссии.

По его словам, помимо получения передовых вооружений от России, в республике активно развивается и собственный военно-промышленный комплекс. В качестве примера он назвал белорусскую реактивную систему залпового огня «Полонез», которая «по своим тактико-техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а по отдельным показателям превосходит их», в частности, американские РСЗО «Хаймарс». В прошлом году белорусские военные провели учения, на которых, в частности, из РСЗО «Полонез» были успешно поражены цели на расстоянии 300 километров.

Источник изображения: topwar.ru

Вольфович отметил, что в Белоруссии производят беспилотные летательные аппараты различного назначения, без которых сегодня невозможно успешное ведение боевых действий. Эти программы лично курирует президент Лукашенко.

Кроме того, продолжил госсекретарь Совбеза Республики Беларусь, в стране особое внимание уделяется созданию системы территориальной обороны и народного ополчения с целью защиты государства.

Ранее президент РБ Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Минск не вынашивает планов нападения на другие государства, но обладает всеми возможностями, чтобы дать достойный отпор на возможную агрессию. Кроме того, как говорил белорусский лидер, Россия всегда может рассчитывать на надежную защиту от Белоруссии на случай агрессии против РФ.