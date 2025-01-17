Глава Генштаба ВС Армении участвует в заседании военного комитета НАТО

Ереван. 16 января. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян в Брюсселе участвует в заседании военного комитета Североатлантического альянса в формате начальников штабов обороны государств-членов и партнеров НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"15-17 января с рабочим визитом в Брюсселе находится делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны РА, начальником ГШ ВС генерал-лейтенантом Асряном, с целью участия в заседании военного комитета Североатлантического альянса в формате начальников штабов обороны государств-членов и партнеров НАТО", - заявили в ведомстве.

Целью заседания является повышение осведомленности о современных глобальных и региональных угрозах и вызовах, а также поиск коллективных решений по их смягчению, говорится в сообщении.