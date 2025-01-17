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ЦАМТО

Компания Boeing опубликовала предварительные данные по поставкам авиатехники за 2024 год

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 января. Компания Boeing 14 января опубликовала некоторые данные о производстве и поставках в секторе военной авиации по результатам последнего квартала 2024 года и в целом за прошедший год.

В общей сложности в течение года компания поставила заказчикам 110 военных самолетов и вертолетов восьми различных моделей.

Так, предприятие в г.Меса (шт.Аризона) за 2024 год поставило 16 новых ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" и выполнило модернизацию 34 машин более ранних моделей. Ожидается, что производственная линия на заводе останется активной, по крайней мере, до середины 2030-х годов. Этому будет способствовать планируемая МНО Польши закупка 96 вертолетов AH-64E, которая в настоящее время находится в стадии обсуждения.

Предприятие Boeing в Филадельфии поставило заказчикам 13 тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук", включая четыре новых и 9 модернизированных из предыдущих версий. Кроме того, ВВС США были поставлены 6 вертолетов MH-139A "Грей Вольф".

Завод Boeing в Сент-Луисе поставил заказчикам 14 истребителей F-15 "Игл", 11 истребителей F/A-18E/F "Супер Хорнет" Блок.3 и два учебно-тренировочных самолета T-7A "Ред Хок". В то время как поставки T-7A и F/A-18E/F выполнялись исключительно для вооруженных сил США, программа F-15 осуществляется и в интересах зарубежных заказчиков. В частности, поставки включали F-15EX для ВВС США и варианта F-15QA для ВВС Катара. На текущий момент портфель заказов для сборочной линии F-15 составляет 48 самолетов для ВС США и 25 ед. – для ВС Израиля. В стадии обсуждения находится соглашение на поставку 25 самолетов F-15IA ВВС Индонезии.

Предприятие Boeing в штате Вашингтон поставило 10 многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус" и четыре морских патрульных самолета P-8A "Посейдон".

Кроме того, компания Boeing поставила заказчикам два коммерческих спутника.

Более подробные результаты по итогам 2024 года компания Boeing намерена опубликовать 28 января 2025 года.

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Страны
Израиль
Индонезия
Катар
Польша
США
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
F-15
F-18
P-8 Poseidon
Super Hornet
КС-46
Компании
Boeing
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