Следствием СВО станет существенное изменение структуры мирового экспорта основных категорий ВиВТ в 2025-2028 гг.

ЦАМТО, 16 января. В целом общий объем мирового экспорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в 2021-2024 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 397,631 млрд. долл.

В том числе в 2021 году – 82,942 млрд. долл., в 2022 году – 106,185 млрд. долл., в 2023 году – 96,889 млрд. долл., в 2024 году – 111,615 млрд. долл.

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2021-2024 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 131,623 млрд. долл. (33,1% от объема продаж всех категорий ВиВТ);

2. Вертолетная техника – 52,241 млрд. долл. (13,14%);

3. Военно-морская техника – 46,918 млрд. долл. (11,80%);

4. Средства ПВО – 36,660 млрд. долл. (9,22%);

5. Бронетанковая техника – 34,846 млрд. долл. (8,76%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 14,966 млрд. долл. (3,76%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 12,602 млрд. долл. (3,17%).

На все другие типы ВиВТ, включая оценочные (неидентифицированные по основным видам ВиВТ) поставки, пришлось 64,775 млрд. долл. (16,29%).

Согласно Регистру ООН, в категорию основных систем обычных вооружений включены военные самолеты (всех типов), военные вертолеты (всех типов), БЛА (всех типов), различные типы бронетехники (танки, боевые бронированные машины, боевые машины пехоты, БТР, бронемашины класса MRAP, бронеавтомобили), вооружения сухопутных войск (РСЗО, буксируемые орудия, самоходные артиллерийские установки, орудия полевой артиллерии, минометы всех калибров, ПТРК/ПТУР), средства ПВО ближнего действия, малой, средней и большой дальности, ПЗРК, ЗАУ, военно-морская техника.

Для справки: при расчете объема поставок странами-экспортерами ВиВТ Украине включены только коммерческие контракты. Военная помощь Украине не является торговлей оружием, поэтому в данном расчете не учитывается (ее некорректный учет деформирует весь баланс мирового экспорта/импорта вооружений). Объем импорта ВиВТ Украины по коммерческим контрактам после начала СВО составил: 470 млн. долл. в 2022 году, 441 млн. долл. в 2023 году и 1,420 млрд. долл. в 2024 году.

Прогноз мировых поставок по основным категориям вооружений в 2025-2028 гг.

Приведенная ниже оценка объемов экспорта по отдельным видам ВиВТ на предстоящий 4-летний период сделана, исходя из имеющегося портфеля заказов и намерений по состоянию на декабрь 2024 года.

Расчет проведен в соответствии с начальными условиями контрактов (и намерений) по срокам поставок ПВН, либо, где таких данных не имеется, делается экстраполяция по графику поставок по аналогичным контрактам однотипной техники.

В связи со сложной экономической ситуацией во многих странах и обострением военно-политической ситуации в мире, ряд уже заключенных контрактов может быть в дальнейшем скорректирован как по количеству поставляемой техники, так и по срокам исполнения. Не исключено, что ряд контрактов будет радикально пересмотрен вплоть до их полного аннулирования, однако прогнозируемое количество полностью аннулированных контрактов будет небольшим в общем объеме заключенных соглашений.

С учетом вышесказанного, по стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2025-2028 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 175,022 млрд. долл. (30,62%);

2. Техника ПВО – 76,460 млрд. долл. (13,38%);

3. Бронетехника – 76,217 млрд. долл. (13,34%);

4. Военно-морская техника – 65,899 млрд. долл. (11,53%);

5. Вертолетная техника – 62,729 млрд. долл. (10,97%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 34,370 млрд. долл. (6,01%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 15,279 млрд. долл. (2,67%).

На все другие типы ВиВТ приходится 65,553 млрд. долл. (11,47%).

В процентном выражении (сравнивается период 2025-2028 гг. с периодом 2021-2024 гг.) в рейтинге по стоимостному объему поставок по отдельным категориями ВиВТ произойдут существенные изменения.

Самое значительное изменение касается категории Бронетанковая техника, которая переместится с 5 сразу на 3 место в рейтинге (причем очень незначительно уступит второму месту). Во многом это связано с ситуацией вокруг Украины, которая обусловила очень резкий рост заказов и поставок именно в данном сегменте рынка (в ходе СВО бронетехника показала свою значимость и незаменимость на современном ТВД). В процентном выражении доля бронетанковой техники "взлетит" с 8,76% до 13,34% (+4,58%).

Второе существенное изменение касается категории средств ПВО, которая поднимется с 4-й на 2-ю позицию в рейтинге. В процентном выражении доля средств ПВО возрастет с 9,22% до 13,38% (+4,16%). Очень значительный рост процентной доли этой категории также связан с ситуацией вокруг Украины.

Третье существенное изменение касается категории Вертолетная техника, которая опустится в рейтинге со 2 на 5 место. Это говорит о перенасыщении мирового рынка военных вертолетов. В процентном выражении доля вертолетной техники сократится с 13,14% до 10,97% (-2,17%).

На одну позицию в рейтинге опустится категория военно-морская техника (с 3 на 4 позицию). В процентном выражении доля ВМТ сократится очень незначительно (с 11,80% до 11,53%).

Сохранят свои позиции в рейтинге категории авиационная техника (1 место), ракетно-артиллерийское вооружение (6 место) и БЛА (7 место). В то же время, доля авиационной техники в процентном выражении снизится с 33,10% до 30,62% (-2,48%, очень значительное сокращение), доля категории РАВ в процентном выражении возрастет с 3,76% до 6,01%. По категории РАВ, несмотря на то, что она сохранит 6 позицию, рост в процентном отношении будет очень существенным (+2,25%), что также как по категории бронетехника и системам ПВО, связано, прежде всего, с ситуацией вокруг Украины.

То есть, в предстоящие 4 года ожидается существенный рост спроса, прежде всего, в категориях бронетехника, системы ПВО и ракетно-артиллерийское вооружение.

Рост рынка в части стоимостных объемов поставок будет и в категории БЛА, хотя в процентном отношении доля этой категории сократится на 0,5%. Рост "физических" объемов поставок БЛА (с 12,602 млрд. долл. до 15,279 млрд. долл.) также связан с проведением СВО на Украине, где беспилотники (всех типов) доказали свою незаменимость на современном ТВД.

Однако взрывного роста по стоимостной оценке в данном сегменте не произойдет, так как в количественном выражении кратно растут закупки дешевых мини- и тактических БЛА, особенно барражирующих боеприпасов, а в закупке дорогостоящих систем типа HALE и MALE рост не наблюдается.

Продолжение следует

Более подробный аналитический материал с большим количеством таблиц будет опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №1, 2025.