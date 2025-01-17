Дмитрий Медведев рассказал о наращивании объемов производства в ОПК

ЦАМТО, 16 января. Предприятия ОПК в 2024 году активно наращивали объемы производства по многим позициям с учетом опыта специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза 15 января провел совещание об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения в 2024 году и о планах на 2025 год.

"Немало в целом сделано и для развития производственных мощностей, внедрения передовых технологий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Совместными усилиями активно наращивали объемы производства по многим позициям, учитывая опыт боевых действий", – сказал Д.Медведев.

Ниже приведены основные тезисы выступления Д.Медведева

План производства вооружений на 2025 год обеспечен финансированием

Все пункты плана производства особо востребованных образцов вооружений в России на 2025 год обеспечены финансированием, сообщил Д.Медведев.

График производства особо востребованных образцов вооружений на этот год утвержден.

"По информации Министерства обороны, все пункты плана на 2025 год обеспечены необходимым финансированием", – сказал Д.Медведев.

Россия обладает эффективной и налаженной системой поставок востребованных образцов вооружений

Россия сегодня обладает эффективной и налаженной системой поставок востребованных образцов вооружений в Вооруженные силы РФ, но некоторые проблемы еще предстоит решить, заявил Д.Медведев.

По его словам, "сегодня у нас есть эффективная, в целом налаженная система производства и поставки в войска востребованного вооружения и специальной техники. Однако это не значит, что все задачи решены. Есть и проблемы, конечно, и нужно будет этим заниматься".

Особо востребованные образцы вооружений поставлены ВС РФ в полном объеме

"Поставки особо востребованных образцов вооружений в ВС РФ, запланированные на 2024 год, осуществлены практически в полном объеме, по ряду позиций начата опережающая поставка", – сообщил Д.Медведев.

Названа приоритетная задача российского ОПК на 2025 год

Д.Медведев назвал создание высокотехнологичных вооружений, в том числе беспилотников, среди приоритетных задач российского оборонно-промышленного комплекса на 2025 год.

"По значительному числу позиций объемы этой работы увеличены. Среди приоритетных задач – создание высокотехнологичных вооружений. Естественно, это касается всего спектра, включая и беспилотники, которые показали высокую эффективность на поле боя", – подчеркнул Д.Медведев.

Для развития мощностей предприятий ОПК в 2024 году было сделано немало

"Немало в целом сделано и для развития производственных мощностей и внедрения передовых технологий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", – сказал Д.Медведев.

Дмитрий Медведев направил Владимиру Путину доклад о работе военно-промышленной комиссии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что направил президенту РФ Владимиру Путину доклад о результатах работы группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружений, заострив внимание на графике производства особо востребованных образцов техники.

"Я направил доклад главе государства о результатах работы, где подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов вооружений и специальной техники", – сказал Д.Медведев на совещании рабочей группы, видео выложено на его странице в социальной сети "В Контакте".