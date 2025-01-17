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ЦАМТО

МНО Уругвая реализовало опционы на поставку УБС A-29 "Супер Тукано"

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Источник изображения: Фото: Embraer

ЦАМТО, 16 января. МНО и командование ВВС Уругвая конвертировали опционы на поставку 5 учебно-боевых самолетов A-29 "Супер Тукано" в твердые заказы, сообщила 14 января бразильская компания Embraer.

Таким образом, МНО Уругвая реализовало все опционы к подписанному в августе 2024 года контракту, предусматривавшему приобретение одного самолета, а также обязательство приобрести еще пять единиц. Контракт является частью программы модернизации авиапарка ВВС Уругвая.

С учетом недавнего приобретения Португалией первого УБС A-29N в конфигурации, соответствующей требованиям НАТО, общее количество заказчиков "Супер Тукано" достигло двадцати. Всего Embraer получила заказы на поставку более 290 самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года министр обороны Уругвая Армандо Кастаингдебат подтвердил принятое правительством решение приобрести 6 УБС A-29 "Супер Тукано". Как предполагается, выплаты по контракту будут осуществляться в течение 10-15 лет. Планировалось, что поставки начнутся в период с ноября по декабрь 2025 года. Общая стоимость закупки оценивается в 104 млн. долл.

МНО Уругвая 26 августа 2024 года заключило с Embraer контракт на продажу до шести УБС A-29 "Супер Тукано", предусматривавший приобретение одного самолета, а также обязательство приобрести еще пять единиц. Закупка включает оборудование для выполнения задач по предназначению, логистику и летный тренажер.

Уругвай стал шестой страной Южной Америки, которая приобрела A-29 "Супер Тукано", наряду с Бразилией, Чили, Колумбией, Эквадором и Парагваем. Самолет применяется для выполнения широкого спектра задач, включая контроль незаконной деятельности, контроль границ, ведение разведки и повышение квалификации пилотов.

"Супер Тукано" в составе ВВС Уругвая заменят самолеты IA-58A "Пукара", которые были сняты с вооружения в 2017 году.

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