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Военное обозрение

Постпред РФ в ООН: США и Британия продолжают объяснять военный потенциал хуситов некими поставками продвинутого оружия из-за рубежа

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Источник изображения: topwar.ru

Василий Небензя, российский постпред в ООН, прокомментировал ситуацию в акватории Красного моря. Выступая на заседании Совета безопасности ООН, российский дипломат отметил, что натовская операция в Красном море, возглавляемая США и Британией, не только не обеспечила безопасность судоходства, но и усугубила нестабильность в регионе.

По словам Василия Небензи, США и Британия фактически стали участниками йеменского конфликта, создавая дополнительные риски не только в Красном море, но и в Аденском заливе.

Небензя напомнил, что в Вашингтоне и Лондоне изначально заявляли, что их операция направлена на нормализацию обстановки в Йемене.

Российский постпред:

И как ваши реальные действия сочетаются с необходимостью нормализовать ситуацию в этой арабской стране?

Василий Небензя напомнил о том, что хуситы в ответ на обстрелы йеменской территории наносят удары по военным кораблям натовской «коалиции»:

Это указывает на то, что военный потенциал хуситов в результате агрессии США и их сателлитов не подорван. А Вашингтону и Лондону пора осознать бесперспективность своей авантюры. Однако они продолжают объяснять сохранение военного потенциала хуситами вследствие неких поставок продвинутых видов вооружения из-за рубежа.

Напомним, что американская, британская и израильская авиация в последние месяцы многократно бомбит Йемен. В ответ на этой йеменские повстанцы наносят удары с применением дронов и ракет как по военным кораблям коллективного противника, так и по объектам на территории Израиля.

Сегодня ночью в Йемене стрельбой в воздух активно праздновали объявленное главой МИД Катара перемирие в секторе Газа. Люди для того, чтобы это отпраздновать, вышли и на руинированные израильской армией улицы Газы.

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