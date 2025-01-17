Постпред РФ в ООН: США и Британия продолжают объяснять военный потенциал хуситов некими поставками продвинутого оружия из-за рубежа

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Василий Небензя, российский постпред в ООН, прокомментировал ситуацию в акватории Красного моря. Выступая на заседании Совета безопасности ООН, российский дипломат отметил, что натовская операция в Красном море, возглавляемая США и Британией, не только не обеспечила безопасность судоходства, но и усугубила нестабильность в регионе.
По словам Василия Небензи, США и Британия фактически стали участниками йеменского конфликта, создавая дополнительные риски не только в Красном море, но и в Аденском заливе.
Небензя напомнил, что в Вашингтоне и Лондоне изначально заявляли, что их операция направлена на нормализацию обстановки в Йемене.
Российский постпред:
Василий Небензя напомнил о том, что хуситы в ответ на обстрелы йеменской территории наносят удары по военным кораблям натовской «коалиции»:
Напомним, что американская, британская и израильская авиация в последние месяцы многократно бомбит Йемен. В ответ на этой йеменские повстанцы наносят удары с применением дронов и ракет как по военным кораблям коллективного противника, так и по объектам на территории Израиля.
Сегодня ночью в Йемене стрельбой в воздух активно праздновали объявленное главой МИД Катара перемирие в секторе Газа. Люди для того, чтобы это отпраздновать, вышли и на руинированные израильской армией улицы Газы.