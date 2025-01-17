Он также признал, что ситуация на фронте для украинской армии тяжелая

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Только 60% подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью оснащены. Об этом заявил в интервью порталу Onet и нескольким другим польским изданиям Владимир Зеленский.

"Лишь 60% подразделений оснащены надлежащим образом", - сказал Зеленский. Он также признал, что ситуация для ВСУ на линии фронта тяжелая. "Бывает, что инициатива переходит от одной стороны к другой. Так появляются деревни и города, которые оказываются в руках противника, и чаще всего это происходит в последнее время на востоке нашей страны", - добавил Зеленский.

После встречи с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве Зеленский 15 января сообщил, что численность украинской армии сохраняется на уровне 880 тыс. человек и сокращать ее не планируется. Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передавать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы ВСУ. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.