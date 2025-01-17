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Raytheon нарастит выпуск ракет SM-3

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Фото: U.S. Department of Defense Current Photos / Wikimedia
Фото: U.S. Department of Defense Current Photos / Wikimedia.

Defense News: Компания Raytheon нарастит выпуск зенитных ракет SM-3

Компания Raytheon нарастит выпуск зенитных ракет семейства Standard Missile 3 (SM-3) для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщает Defense News.

«Компания Raytheon инвестирует в производственные линии SM-3, чтобы ускорить темпы производства оружия для ВМС США, поскольку глобальный интерес к приобретению этого оборудования растет на фоне успешных перехватов ракет, предназначенных для защиты от атак баллистических ракет на Ближнем Востоке», — пишет издание.

Вице-президент Raytheon по корабельным ракетам для ВМС Мисти Холмс подчеркнула, что SM-3 активно применяют, поэтому их запасы необходимо пополнять. По ее словам, компания старается опередить этот запрос рынка. Также она подчеркнула, что Raytheon завершила 2024 год с рекордным объемом поставок ракет SM-3 IB.

Компания инвестировала более 115 миллионов долларов в увеличение темпов производства почти на 67 процентов. Работы по наращиванию выпуска ракет планируют завершить к концу 2025 года.

Зенитная управляемая ракета SM-3 IB находится на вооружении ВМС США с 2014 года. Изделие весом 1,5 тонны развивает скорость до трех километров в секунду. Ракета несет боевую часть The Lightweight Exo-atmospheric Projectile (LEAP), предназначенную для перехвата баллистических ракет внутри и за пределами атмосферы.

В июле 2024 года издание The War Zone писало, что армия США задумалась об использовании зенитной ракеты SM-6, которая состоит на вооружении кораблей ВМС, в качестве оружия класса «земля-воздух».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
sm-3
SM-6
Компании
Raytheon
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