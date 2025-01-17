Морские происки: страны НАТО добиваются досмотра судов в нейтральных водах Балтики

Североатлантический альянс намерен распространить свой контроль над нейтральными водами Балтийского моря. О этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона. По его словам, уже начались консультации, на которых обсуждаются юридические возможности «контролировать суда», находящиеся вне территориальных вод стран. Эксперты отмечают, что такая инициатива противоречит существующему международному морскому праву, а страны, корабли которых подвергнутся незаконным досмотрам, могут силой защищать свои интересы.

Североатлантический альянс намерен распространить свой контроль над нейтральными водами Балтийского моря. О этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона. По его словам, уже начались консультации, на которых обсуждаются юридические возможности «контролировать суда», находящиеся вне территориальных вод стран. Эксперты отмечают, что такая инициатива противоречит существующему международному морскому праву, а страны, корабли которых подвергнутся незаконным досмотрам, могут силой защищать свои интересы.

Миссия НАТО «Балтийский караул»

На саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки был принят ряд решений, которые скажутся на судоходстве в этой акватории. В частности, НАТО объявила о том, что начинает операцию по патрулированию Балтийского моря в целях защиты подводной инфраструктуры прибрежных европейских стран. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что для участия в миссии, которая уже получила название «Балтийский караул», привлекут корабли ВМС и морскую авиацию. Состав сил, задействованных в операции, он уточнять не стал.

В НАТО не скрывают, что меры принимаются из-за теневого флота России, который якобы несет угрозу для подводной инфраструктуры прибалтийских государств. Президент Финляндии Александр Стубб сказал, что страны, присутствующие на встрече, соберут группу экспертов по правовым вопросам для поиска путей предотвращения гибридного влияния России в морских районах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пошел еще дальше, объявив после саммита об обсуждении механизма контроля судов в международных водах Балтики.

— Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой, — сказал Дональд Туск.

Принцип свободного судоходства

Такие меры против наших и судов стран, обеспечивающих российскую торговлю, хотят ввести, чтобы нанести урон нашей экономике, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— Страны НАТО так и не показали даже один поврежденный подводный кабель, — отметил он. — Инициатива Туска противоречит законам и иначе как терроризмом и пиратством это не назовешь.

Военно-политическое руководство стран НАТО оценивает свои права и возможности выше существующих международных договоренностей, рассказал «Известиям» вице-адмирал, экс-первый замкомандующего Балтийским флотом Александр Бражник.

— В морях есть международные и территориальные воды, — объяснил он. — В международных водах досмотр кораблей — это насильственные действия. Военный корабль несет флаг своего государства, а его капитан — ответственность за то, чтобы не нарушались международное право. Договоренности, которые мы знаем и чтим, не могут нарушаться без согласия государственных структур. И если кто-то принудит капитана гражданского судна к досмотру, это будет нарушение международного морского права и делаться это будет с согласия того или иного государства.

Кроме того, адмирал отметил, что такой досмотр в международных водах можно рассматривать как пересечение государственной границы.

— Это будет незаконное вторжение на территорию России или другой страны, — уточнил он. — Так можно оценивать такие попытки. В своих же территориальных водах страны могут досматривать грузы.

Если такие события начнут происходить, то Балтийский флот будет противостоять угрозе судоходства, считает адмирал. Такое решение может быть принято на государственном уровне, полагает Александр Бражник.

Отдельные страны региона давно пытаются контролировать нейтральные воды Балтийского моря, подтвердил «Известиям» президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, но международное право не дает им таких возможностей.

Конвенция ООН по морскому праву гарантирует свободное право транзитного прохода в открытом море (часть Мирового океана за пределами территориальных вод и экономических зон государств), отметил он. При этом запрещается дискриминация по форме или по существу между иностранным судами, уточнил он.

Если страны НАТО все же решат контролировать суда в Балтийском море, то Россия применит систему военных конвоев, уверен Межевич.

— Мы защищаем свои корабли или суда, которые везут наш груз. И в случае нападения начинается конфликт: сначала локальный, затем региональный, — объяснил эксперт.

Однако сценарий, при котором США начнут Третью мировую войну из-за действий Эстонии и Польши остается маловероятным, отметил Николай Межевич.

Мы руководствуемся правилом открытого моря, подчеркнул экс-командующий Балтфлотом адмирал Владимир Валуев.

— Балтийское море — международное, — отметил он. — Оно не подлежит дополнительному контролю. Введение его может привести к нежелательным последствиям. Балтфлот был, есть и будет передовым флотом, а экипажи кораблей готовы отстаивать права и интересы нашего государства.

Богдан Степовой

Юлия Леонова

Кирилл Фенин