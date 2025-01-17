Повышенное подавление: новый комплекс защитит от БПЛА жилые кварталы и промышленные объекты

Его использование в населенных пунктах безопаснее, чем зенитно-ракетные комплексы, считают эксперты

Новый комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Сфера» был успешно протестирован на массовых городских мероприятиях, рассказали «Известиям» в «Ростехе». Новинка также подтвердил свою эффективность и в зоне СВО. Использовать системы РЭБ для защиты городов и инфраструктуры более безопасно, чем зенитно-ракетные комплексы, считают эксперты. О новинке и ее эффективности, — в материале «Известий».

Защита массовых мероприятий

Комплексная зональная радиолокационная защита от беспилотников разработанная челябинским радиозаводом «Полет» (входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех») была успешно испытана на массовых городских мероприятиях. Об этом «Известиям» сообщили в госкорпорации «Ростех».

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова Источник изображения: iz.ru

Новинка способна прикрыть площадь в несколько квадратных километров. В ее основе лежит комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера».

Он уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Установленная на машину аппаратура нейтрализовала более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий.

— Комплекс предназначен для радиоэлектронной разведки (РЭР), — сообщил генеральный директор «Полета» Алексей Науменко. — Алгоритм действия следующий: определяем каналы управления и видеосигнала с дронов, после чего система в автоматическом или ручном режиме включает РЭБ (то есть обнаружение и подавление каналов управления БПЛА). В системе нет РЛС, но по желанию можно синхронизировать ее с любым изделием.

По словам разработчиков, модульность «Сферы» позволяет конфигурировать систему защиты, исходя из конкретных целей и задач.

— Имеется в виду, что для каждого заказчика мы можем собрать свою модель потенциальных «угроз». Настройка изделия осуществляется индивидуально под каждый объект в зависимости от типа местности и площади объекта, — отметил он.

Фото: челябинский радиозавод «Полет» Источник изображения: iz.ru

Одно из приоритетных направлений работы челябинского радиозавода «Полет» — создание линейки изделий по противодействию БПЛА для обеспечения комплексной защиты любого объекта — от мобильных обнаружителей и подавителей до многоуровневых систем защиты.

В ноябре прошлого года комплекс «Сфера-МБ» прошел испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА.

Подавить и обезвредить

У нас большая страна, которую необходимо защищать, и таких систем у нас нехватка, поэтому эта разработка безусловно актуальна в сложившейся ситуации. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

— Системы РЭБ наиболее безопасны для применения на массовых мероприятиях, — отметил он. — Так, если разместить зенитные ракетные комплексы в районах их проведения, есть вероятность, что снаряд упадет на землю и будут разрушения. Угроза применения беспилотников уже сейчас большая и будет только расти. В частности, возможны даже различные теракты с их применением. Тем более что простейшие БПЛА стали доступны каждому.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

Эксперт также напомнил, что с разработкой систем РЭБ хорошо справляется народный ОПК — сейчас в зоне СВО эффективно защищают нашу технику десятки различных комплексов, созданных небольшими коллективами.

— Но у госкорпораций больше возможностей. У них есть финансирование, специалисты, оборудование, которое позволит быстро запустить в серию новые разработки. Мелким компаниям в этом плане сложнее, — подчеркнул Юрий Лямин.

Как объяснил «Известиям» ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев, такие изделия более эффективны против FPV-дронов, которые проще и дешевле использовать при атаке на гражданские объекты, чем БПЛА самолетного типа.

— Сейчас средства РЭБ и радиоразведки действительно необходимы. Ведь они своевременно оповещаются наших военнослужащих об опасности и предотвращают атаки со стороны противника, — считает он. — Но есть определенные проблемы. В частности, если мы говорим о защите города или объекта, то важно помнить, что даже если дрон будет уничтожен, это не гарантия безопасности — обломки будут падать, нанося ущерб.

Система контроля воздушного пространства

Ранее «Известия» писали, что в Подмосковье начала работу уникальная Система контроля воздушного пространства (СКВП), которая способна обнаруживать не только самолеты или вертолеты, но и мини- и микродроны на предельно малых высотах и наводить на них средства ПВО или комплексы РЭБ.

СКВП — это сеть радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой. Их можно установить на треноги, на транспортные средства и на крыши высотных зданий, вышки сотовой связи и даже на балконы обычных жилых домов. Об этом рассказал «Известиям» заместитель главного инженера компании-разработчика «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» из Тулы (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

Дрон типа «Баба-яга», а также БПЛА самолетного типа, например украинские «Фурии» или Mugin, которые наносят удары по промышленным объектам, СКВП обнаруживает на расстоянии от 15–18 км. Самолеты типа Cessna видит за 30 км, магистральный Boeing более чем за 90 км.

Система отслеживает одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных БПЛА, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них.

Юлия Леонова