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Иранский флот пополнился разведывательным кораблем Zagros

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Иранский флот пополнился разведывательным кораблем Zagros

На главной иранской военно-морской базе в Бендер-Аббасе в состав ВМС иранской Армии вошел разведывательный корабль "Загрос" (Zagros) с бортовым номером "313", представляющий собой первый построенный в Иране с нуля специализированный разведывательный корабль. Ранее Иран использовал для этого переоборудованные торговые суда. Проект данного корабля представляет собой глубокую модификацию проекта иранских легких фрегатов "Моудж" (Mowj) в котором основные вооружения были заменены на радиоэлектронную и другую разведывательную аппаратуру, средства связи и пр. Поэтому заявленные размеры корабля "Загрос", т.е. длина в 95 метров и ширина до 11 метров примерно соответствуют таковым у легких фрегатов типа "Моудж". Название "Загрос" дано в честь горной системы Загрос, то есть продолжило сложившуюся после революции 1979 г. традицию, что легкие фрегаты ВМС иранской Армии получают названия в честь гор, горных систем т.п.

Надо заметить, что строительство разведывательного корабля "Загрос" было известным долгостроем, достаточно характерным для строительства крупных иранских кораблей для ВМС иранской Армии, так как они не относятся к приоритетным проектам. Собственно "Загрос" был заложен еще в первой половине 2010-х гг., но в середине 2010-х гг. строительство на долгое время было заморожено и возобновлено где-то в начале 2020-х гг, при этом корабль ждала новая неприятность. В конце 2021 г. он завалился на бок в сухом доке на верфи в Бендер-Аббасе. Однако, так как корабль к тому времени был очень далек от готовности, то обошлось без большого ущерба. Можно еще заметить, что за годы этого длительного строительства, корабль носил как минимум три разных имени. То есть начинали его строить как "Шираз", затем возобновили строительство уже как "Талайе", ну а достроили его уже как "Загрос".

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Иран
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