Кандидат в директоры ЦРУ ушел от ответа на вопрос о продолжении помощи Украине

Джон Рэтклифф отметил, что в его обязанности будет входить своевременное предоставление информации о российско-украинском конфликте для принятия лучших решений

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф не ответил на вопрос законодателей о том, должны ли США продолжить поставлять вооружения, а также летальную и нелетальную военную помощь Украине.

"Я полагаюсь на президента в вопросах политики США в отношении Украины. Как директор ЦРУ, моей обязанностью будет своевременно предоставлять информацию о российско-украинском конфликте, чтобы президент мог принять лучшее решение", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Его слова приводятся в письменных ответах на вопросы членов спецкомитета по разведке Сената Конгресса.

Ранее выдвинутый Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет отказался подтвердить в ответ на вопросы законодателей, что поддержит продолжение помощи Киеву. Во время слушаний комитета по делам ВС Сената Конгресса, посвященных рассмотрению его кандидатуры, ему был задан вопрос, считает ли он важным, чтобы Соединенные Штаты продолжали предоставлять Украине помощь в области безопасности, в том числе после окончания конфликта. Он ответил: "В случае утверждения я обеспечу, чтобы Министерство обороны играло ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке спецпосланника президента по Украине и России".

Как ожидают американские СМИ, процесс утверждения Сенатом кандидатуры 59-летнего Рэтклиффа не должен столкнуться с трудностями. Голосование по его кандидатуре в спецкомитете запланировано на день инаугурации Трампа, 20 января. Рэтклифф занимал пост руководителя Национальной разведки США при первой администрации республиканца с 26 мая 2020-го по 20 января 2021 года. До назначения на эту должность он около пяти лет был членом Палаты представителей Конгресса США.