Рубио: вопрос нейтралитета Украины будет частью потенциальных переговоров

Санкции против РФ или их отмена также могут быть частью переговорного процесса, "нужно не только получать, но и отдавать", отметил кандидат на пост госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Вопросы о нейтралитете Киева и возможности ослабления санкций против России в конечном счете будут частью любых потенциальных переговоров о прекращении конфликта на Украине. Уверенность в этом выразил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

Говоря о возможности проведения переговоров по Украине, он отметил: "Нужно не только получать, но и отдавать. Санкции или отмена санкций могут быть частью этого при наличии надлежащих условий". Говоря об обсуждении вопроса о нейтралитете Украины, он подчеркнул: "Безусловно, это в конечном счете будет частью любых переговоров".