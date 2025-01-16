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Военное обозрение

ФАБ с УМПК всё чаще накрывают противника неподалёку от границ Днепропетровской области

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Источник изображения: topwar.ru

Российская бомбардировочная авиация всё чаще осуществляет нанесение ударов в непосредственной близости от границы Днепропетровской области. ФАБ с УМПК разрываются там, где ещё несколько месяцев назад это казалось невозможным. Теперь такая возможность появляется в связи с продвижением российских войск в западной части Донбасса.

Появляется информация об эффективном ударе по противнику в районе населённого пункта Комар. Он находится примерно в 10 км от ближайшей точки днепропетровской границы.

Российский полуторатонный ФАБ прилетел по пункту дислокации подразделений 118-й бригады территориальной обороны Украины. Частично эти подразделения перебрасывались в район пгт Константинополь – восточнее. Основной маршрут переброски – по автодороге Н-15 со стороны Днепропетровской и Запорожской областей.

Источник изображения: topwar.ru

Данные о потерях в 118-й бригаде ТрО в районе села Комар разнятся. По одним данным, безвозвратные потери противника составили около 30 человек, по другим – не менее 43. Ударом авиабомбы уничтожен и транспорт ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее днепропетровские чиновники выезжали для инспекции возведения оборонительных фортификаций. На востоке региона на данный момент идёт рытьё противотанковых рвов, создание сетей траншей и окопов. Военные эксперты, комментируя эти работы, указывают на то, что они могут иметь эффект лишь в том случае, если предполагать, что ВС РФ не будут использовать ФАБ с УМПК. Но как показывает практика применения этих авиабомб, российские ВКС продолжают их активно использовать в том числе и на десятки километров за линией фронта.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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