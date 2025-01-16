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Военное обозрение

Власти Эстонии заявили о готовности применить силу против российских судов в Балтийском море

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Источник изображения: topwar.ru

Глава эстонского правительства Кристен Михал заявил о готовности вооруженных сил страны применять силу против иностранных судов в Балтийском море в случае, если они будут представлять угрозу национальной безопасности. Поскольку соответствующее заявление было сделано в контексте обсуждения недавних инцидентов, в которых Прибалтика обвиняет Россию, очевидно, что эстонский премьер имел в виду в первую очередь российские суда.

Михал подчеркнул, что Эстония намерена всеми доступными способами защищать свою территорию и стратегически важные объекты, а армия и береговая охрана страны готовы жестко пресекать любые потенциальные угрозы.

Президент другого постсоветского прибалтийского лимитрофа — Латвии Эдгарс Ринкевич, ранее назвавший тревожной ситуацию с повреждением подводных энергетических кабелей, полностью поддержал Михала, заявив, что Рига также намеревается применять все доступные меры для нейтрализации угроз, направленных на энергетическую и информационную инфраструктуру.

Кроме того, власти Эстонии и Латвии обсуждают с Финляндией и Швецией меры по укреплению международного военного сотрудничества, чтобы иметь возможность совместно противостоять потенциальным угрозам в регионе. Ранее страны НАТО направили в Балтийское море корабли своих ВМС якобы для участия в операции Baltic Sentry по защите подводных энергетических и информационных кабелей.

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