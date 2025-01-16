Кандидат в госсекретари заявил о необходимости уступок США по Украине

Марко Рубио отметил, что уступки нужны со всех сторон

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Команда избранного президента США Дональда Трампа считает, что урегулирование конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон, включая Соединенные Штаты. Об этом заявил претендент на пост госсекретаря Марко Рубио на слушаниях в Сенате, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

"Думаю, официальная политика США должна состоять в том, что мы хотим прекращения этого", - отметил он, говоря о конфликте на Украине. "Как будет выглядеть общий план этого? Это будет трудно. Это не будет легким делом", - добавил он. "Надеюсь, что это может начаться с какого-то прекращения огня. Для достижения таких целей, какие нужно достичь на Украине, важно, чтобы все проявили реализм. Должны последовать уступки со стороны РФ, но также и со стороны украинцев и США, которые оказались в этом. Также важно, чтобы был какой-то баланс с обеих сторон", - полагает Рубио.