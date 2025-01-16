Войти
ТАСС

Кандидат в госсекретари заявил о необходимости уступок США по Украине

97
0
0
Сенатор от штата Флорида Марко Рубио
Сенатор от штата Флорида Марко Рубио.
Источник изображения: © AP Photo/ J. Scott Applewhite

Марко Рубио отметил, что уступки нужны со всех сторон

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Команда избранного президента США Дональда Трампа считает, что урегулирование конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон, включая Соединенные Штаты. Об этом заявил претендент на пост госсекретаря Марко Рубио на слушаниях в Сенате, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

"Думаю, официальная политика США должна состоять в том, что мы хотим прекращения этого", - отметил он, говоря о конфликте на Украине. "Как будет выглядеть общий план этого? Это будет трудно. Это не будет легким делом", - добавил он. "Надеюсь, что это может начаться с какого-то прекращения огня. Для достижения таких целей, какие нужно достичь на Украине, важно, чтобы все проявили реализм. Должны последовать уступки со стороны РФ, но также и со стороны украинцев и США, которые оказались в этом. Также важно, чтобы был какой-то баланс с обеих сторон", - полагает Рубио. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 16.01 01:28
  • 7008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 01:15
  • 156
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 23:27
  • 0
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T
  • 15.01 17:53
  • 1
Т-62М для СВО: чем они превосходят "афганские" варианты танка
  • 15.01 17:48
  • 1
Уникальная разработка Госкомвоенпрома Республики Беларусь успешно проходит испытания
  • 15.01 17:39
  • 1
«Козырьки», дроны и дымовая завеса: НОАК учится прорывать укрепрайоны при противодействии БПЛА
  • 15.01 16:04
  • 0
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 15.01 11:27
  • 0
Будут ли приглашены на «Запад-2025» западные наблюдатели?
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.