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В России утвердили график производства вооружений на 2025 год

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости.

Медведев: В РФ утвердили график выпуска востребованных вооружений на 2025 год

График выпуска особо востребованных образцов вооружения в России на 2025 год утвердили. Об этом сообщил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Наша основная задача на текущий год — сохранить набранные в прошлом году темпы. Утвержден график производства особо востребованных образцов вооружений на 2025 год», — сказал он на совещании об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения в 2024 году и о планах на 2025 год.

Медведев подчеркнул, что выпуск большого числа позиций увеличили.

В декабре индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что в настоящее время Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству боеприпасов.

В октябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что в 2023 году выпуск танковых боеприпасов вырос более чем в 30 раз. По его словам, госкорпорация выполняет гособоронзаказ на 99,5 процента.

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Ростех
Персоны
Медведев Дмитрий
Чемезов Сергей
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