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Украинский конфликт и взаимные гарантии (Al Khaleej, ОАЭ)

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Военнослужащий 24-й механизированной бригады ВСУ устанавливает мины вдоль линии фронта вблизи города Часов Яр
Военнослужащий 24-й механизированной бригады ВСУ устанавливает мины вдоль линии фронта вблизи города Часов Яр.
Источник изображения: © AP Photo / Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP

Al Khaleej: Украине придется выполнить требования России

У Киева нет иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров и согласиться с требованиями Москвы, пишет Al Khaleej. Это ясно уже сейчас, а после инаугурации Трампа станет еще понятнее.

В 2025 году почти наверняка состоятся переговоры о прекращении конфликта на Украине, который длится уже почти три года. Осталось дождаться инаугурации Дональда Трампа, которая пройдет 20 января. Россия, Украина и страны НАТО готовы приступить к урегулированию этого конфликта. Страны НАТО убедились в невозможности победы над Россией и поняли, что чем дольше они будет медлить, тем больше территорий потеряет Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшийся вести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным и даже издавший соответствующий указ, теряет надежду на дальнейшую помощь Запада. Он убедился, что "план победы", о котором он объявил несколько месяцев назад, никто не воспринял всерьез. Избранный президент США Дональд Трамп намерен положить конец этому конфликту, а с кем вести переговоры, как не с Путиным?

Ходят слухи, что переговоры могут состояться в Братиславе (Словакия), которая выразила готовность стать площадкой для международного диалога, поскольку она занимает нейтральную позицию относительно военной операции России на Украине. Также ведется подготовка тем, которые будут в центре переговоров между американским и российским президентами. Москва и Киев требуют гарантий безопасности, которые являются камнем преткновения между двумя странами.

Неизвестно, какие Трамп изберет механизмы решения и как он собирается добиться сделки, которая удовлетворит как Россию, так и Украину. Любая возможная сделка должна учитывать интересы безопасности Москвы и причины, побудившие ее начать специальную военную операцию 24 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент Путин неоднократно подтверждал готовность к взаимодействию с разными государствами, включая США, по урегулированию конфликта на Украине. Президент России также заявлял, что готов к переговорам с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо предварительных условий, а Трамп, в свою очередь, объявил о подготовке к встрече с Путиным.

Однако в центре переговоров, несомненно, будет стоять вопрос о гарантиях безопасности России, включая невступление Украины в НАТО, нерасширение альянса на восток, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также сохранение четырех новых регионов и Крыма в составе Российской Федерации и заключение соглашения о европейской безопасности. Со своей стороны, Киев хочет вернуть все занятые Россией территории, включая Крым, составляющие, по оценкам, около 20% территории Украины. Он также заявляет о желании вступить в НАТО и Европейский союз, получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов и стран НАТО и добиться развертывания европейского контингента на территории страны в рамках этих гарантий.

Гарантии безопасности, которых требует Россия, не нравятся многим западным странам, которые считают, что Украина сейчас не в состоянии вернуть территории, в том числе путем переговоров. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: "Мы должны сделать больше, чтобы, изменив траекторию конфликта, убедиться, что украинцы смогут занять эту позицию силы". Однако реальность такова, что часики тикают и Украина с каждым днем ​​теряет все больше территорий. У нее нет иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров и заплатить соответствующую цену. Особенно после ухода США с поля боя.

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