Войти
Военное обозрение

Индия провела испытания противодронного комплекса «Бхаргавастра»

92
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Индии прошли успешные испытания противодронного комплекса «Бхаргавастра», являющегося разработкой компании Solar Group. Как утверждают разработчики, ракетный комплекс способен противостоять одиночным беспилотникам, роям дронов и барражирующим боеприпасам.

В ходе испытательных стрельб, проведенных на полигоне Гопалпур, малыми ракетами поражены воздушные цели на расстоянии 2,5 километров и на высоте 400 метров. При этом заявляется, что максимальная высота поражения воздушных целей достигает пять километров. Устойчивая к воздействию РЭБ радиолокационная станция обнаруживает большие и средние дроны на удалении 10 километров, малые — 6 километров.

Система может быть установлена ​​на мобильных платформах для быстрого развертывания, способна эффективно работать в условиях различных ландшафтов, включая высокогорные районы, что немаловажно, учитывая потребности вооруженных сил Индии. В заявлении компании также говорится, что «Бхаргавастра» может быть интегрирована с существующей сетью вооружений для ведения сетецентрической войны.

Система включает в себя центр командования и управления, оснащенный передовой технологией C4I (командование, управление, связь, компьютеры и разведка). «Бхаргавастра» также способна обеспечивать обзор текущей ситуации и самостоятельно оценивать возможности нейтрализации отдельных или групповых беспилотных целей разных типов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
БПЛА
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 16.01 01:28
  • 7008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 01:15
  • 156
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 23:27
  • 0
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T
  • 15.01 17:53
  • 1
Т-62М для СВО: чем они превосходят "афганские" варианты танка
  • 15.01 17:48
  • 1
Уникальная разработка Госкомвоенпрома Республики Беларусь успешно проходит испытания
  • 15.01 17:39
  • 1
«Козырьки», дроны и дымовая завеса: НОАК учится прорывать укрепрайоны при противодействии БПЛА
  • 15.01 16:04
  • 0
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 15.01 11:27
  • 0
Будут ли приглашены на «Запад-2025» западные наблюдатели?
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.