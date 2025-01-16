Индия провела испытания противодронного комплекса «Бхаргавастра»

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В Индии прошли успешные испытания противодронного комплекса «Бхаргавастра», являющегося разработкой компании Solar Group. Как утверждают разработчики, ракетный комплекс способен противостоять одиночным беспилотникам, роям дронов и барражирующим боеприпасам.

В ходе испытательных стрельб, проведенных на полигоне Гопалпур, малыми ракетами поражены воздушные цели на расстоянии 2,5 километров и на высоте 400 метров. При этом заявляется, что максимальная высота поражения воздушных целей достигает пять километров. Устойчивая к воздействию РЭБ радиолокационная станция обнаруживает большие и средние дроны на удалении 10 километров, малые — 6 километров.

Система может быть установлена ​​на мобильных платформах для быстрого развертывания, способна эффективно работать в условиях различных ландшафтов, включая высокогорные районы, что немаловажно, учитывая потребности вооруженных сил Индии. В заявлении компании также говорится, что «Бхаргавастра» может быть интегрирована с существующей сетью вооружений для ведения сетецентрической войны.

Система включает в себя центр командования и управления, оснащенный передовой технологией C4I (командование, управление, связь, компьютеры и разведка). «Бхаргавастра» также способна обеспечивать обзор текущей ситуации и самостоятельно оценивать возможности нейтрализации отдельных или групповых беспилотных целей разных типов.