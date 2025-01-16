Новгородский FPV-дрон "Князь Вандал" нанес урон НАТО на $300 млн

Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Разработка новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник" - оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" уничтожил в зоне специальной военной операции технику НАТО на $300 млн. Об этом заявил глава Новгородской области Андрей Никитин в ходе ежегодного послания.

"Безусловно, в этом году мы продолжим поддержку героев специальной военной операции и их близких. А юбилей Великой Победы отметим с особым чувством - чувством единения поколений. Нам есть чем гордиться на фронте и в тылу. Например, инженерами, которые меньше чем за год, с нуля, создали и освоили выпуск самого успешного на сегодняшний день боевого дрона "Князь Вандал". Он уже уничтожил натовской техники более чем на $300 млн. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы, новгородским оружием. Кто-то скажет - история повторяется. На самом деле она непрерывна", - сказал Никитин.

Ранее генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев сообщил, что дрон впервые начнут производить по франшизе в нескольких регионах России, в том числе серия сборочных лабораторий будет оборудована в зоне спецоперации.

FPV-дрон с оптоволоконной связью "Князь Вандал Новгородский" разработан в НПЦ "Ушкуйник". Дрон был апробирован в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи. НПЦ "Ушкуйник" базируется в Великом Новгороде. Центр специализируется на обеспечении передовых технологических и нормативно-правовых решений в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты.