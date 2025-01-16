Будут ли приглашены на «Запад-2025» западные наблюдатели?

Не успел в конце прошлой недели помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщить подробности о предстоящем в текущем году учении «Запад-2025», как зашевелились «независимые» прозападные СМИ.

А тут ещё 14 января началась совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил), которая является элементом подготовки к «Западу-2025». «Независимые» вообще как с цепи сорвались.

Вспомнили, что совместные стратегические учения «Запад» армий Беларуси и России проводятся раз в два года на территории Республики. Причём последние маневры проводились в 2021 году, а в 2023 году их было решено не проводить из-за ситуации на Украине. А вот в 2022 году прошло учение «Союзная решимость», после которого «российские войска, прибывшие на белорусскую землю, не вернулись в ППД, а были использованы для вторжения на Украину».

Намёк довольно-таки прозрачный – дескать, и в этот раз не всё ясно с предстоящими учениями. Почему 2023 году не проводили, а сейчас решили возобновить? Для чего на самом деле Минск и Москва организовывают эти манёвры, и каковы будут их содержание и направленность? К тому же, «независимые» находятся в напряжении ещё с октября, когда министр обороны России Андрей Белоусов на совместной коллегии заявил, что в замысле совместных стратегических учений «Запад-2025» учтены современные угрозы для безопасности России и Беларуси, а также «обстановка, складывающаяся в зоне СВО».

И теперь мы видим, что даже характер задаваемых вопросов указывает на стремление недругов Союзного государства дискредитировать учение «Запад-2025» задолго до его начала. Хотя на самом деле всё очень прозрачно, всё – в соответствии с действующими международными договорами, и генерал Ревенко это очень доходчиво объяснил.

В связи с тем, что предстоящее мероприятие («Запад-2025») планируется как одно из наиболее масштабных за прошедшие годы (более 13 тыс. участников), Беларусь и Россия были обязаны и уже уведомили все государства – участников Венского документа о том, что состоится учение с данными параметрами. Для наблюдения за ним будут приглашены соответствующие иностранные представители. Но в данный момент однозначно и положительно можно ответить только о государствах, которые лояльно относятся к Республике Беларусь, то есть о наших союзниках, друзьях и партнерах. Что касается «партнеров с Запада», то Ревенко допустил возможность приглашения представителей ЕС и НАТО, но для принятия решения об их присутствии на учении очень важным показателем будет то, приглашали ли западные страны белорусских наблюдателей на военные учения на своей территории или нет.

Согласитесь, что такой подход целесообразен и аргументирован. Достаточно вспомнить учение НАТО Steadfast Defender-24, а также Dragon-24, проведенные на территории Польши, или латвийское учение Namejs-24.

Например, Steadfast Defender-24, по данным самого НАТО, явилось самым масштабным с 1988 года учением Североатлантического альянса. В нём приняли участие около 90 тыс. военнослужащих из 31 государства-союзника и тогда ещё «партнера» Швеции. В силу того, что эти масштабные манёвры были хитро разбиты на ряд мелких учений, не удалось обеспечить международное наблюдение за общим масштабом проводимых мероприятий. Впрочем, и без этого было понятно, что они имели явную направленность против Союзного государства.

В свою очередь, учение Dragon-24, являясь составной частью Steadfast Defender, насчитывало 20 тыс. участников, но наблюдатели от Беларуси на него не приглашались, хотя по масштабу маневры относились к категории наблюдаемых. Такая же история случилась и с Namejs-24 – представители Беларуси так же не были приглашены, хотя категория маневров это предусматривала.

Тем не менее, как отметил помощник министра обороны Беларуси, в Минске будут вырабатывать позицию по вопросу приглашения западных наблюдателей на «Запад-2025». Тем самым генерал Ревенко ещё раз указал на готовность Беларуси к сотрудничеству со всеми странами в сфере военной деятельности, но только на основе равноправия и транспарентности.

В то же время не стоит сильно надеяться на то, что демонстрация Беларусью открытости в деятельности, определяемой рамками Венского документа и ДОВСЕ, позволит сломить негативную тенденцию, идущую от западных «партнёров». Уже известно, что запланировано крупнейшее учение НАТО «Defender Europe-2025», которое пройдёт в Европе с 1 по 30 июня текущего года, но попыток пригласить белорусских наблюдателей не отмечено. Мало того, в январе-феврале НАТО проведёт три учения в Прибалтике, два в Польше и Германии – результат тот же. И это – несмотря на то, что «Запад-2025» должно состояться в сентябре, то есть гораздо позже.

Впрочем, опыт подсказывает, что даже, если и пригласят на белорусско-российское учение представителей отдельных стран-членов ЕС и НАТО, то не факт, что отзывы от западных наблюдателей будут соответствовать действительности, как это бывало не раз. Да и сейчас уже можно предположить, что скоро вокруг «Запада-2025» поднимется информационная шумиха, плавно переходящая в истерию. Подобным образом Запад будет решать одновременно, как минимум, две задачи: первая – увести внимание от подготовки к «Defender Europe-2025» (которое, в свою очередь, может являться ширмой для военной операции НАТО по вводу «миротворцев» на Украину), вторая – создать повод для «реагирования» блоку НАТО или «коалиции западных стран». Причём в рамках второй задачи могут быть сдвинуты сроки уже спланированных мероприятий или же организована подготовка внеплановых манёвров вблизи границ Союзного государства.

К такому варианту развития событий и в Минске, и в Москве готовы. Недаром ведь глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин отметил, что проведение учений создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства. А его российский коллега, стоит это напомнить ещё раз, подчеркнул, что в замысле учения «Запад-2025» учтены все современные угрозы для безопасности Беларуси и России.

Владимир Вуячич