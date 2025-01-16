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По информации ряда источников, осенью прошлого года командование французской армии провело секретные учения «Персей», сценарий которых предполагал возможность развертывания спецназа на Украине для «отражения возможного российского прорыва с территории Белоруссии».

В частности, как сообщает издание Intelligence online, учения подразделений сил специальных операций сухопутных войск (CAST) ВС Франции проходили на территории, условия которой максимально сходны с участками реки Днепр к северу от Киева. При проведении маневров учитывались данные анализа боевого опыта ВСУ.

При этом весной прошлого года западная пресса сообщала о планах французского правительства отправить на Украину свой двухтысячный военный контингент. Позднее данную информацию подтвердил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Стоит отметить, что идея отправки на Украину войск стран НАТО давно будоражит умы западных политиков. Помимо Франции, возможность размещения своей группировки на Украине периодически рассматривают также власти Великобритании. Для обеспечения этого весьма сомнительного плана в западных регионах Украины уже начали готовить инфраструктуру для размещения натовских военнослужащих. При этом, как сообщалось ранее, представители команды избранного президента США Дональда Трампа в качестве одного из вариантов урегулирования украинского кризиса рассматривают создание демилитаризованной зоны и размещение там воинских контингентов стран Евросоюза.