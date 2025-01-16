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Военное обозрение

Премьер Армении Пашинян высоко оценил внешнеполитические достижения страны, включая отношения с Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Глава армянского правительства Никол Пашинян подвел некоторые итоги внешней политики страны и остался ими доволен, отметив, что сбалансированная внешняя политика Еревана достигает своего «первичного рубежа».

Пашинян прошёлся по двусторонним отношениям с соседними с Арменией странами и не только с ними. По его словам, практически со всеми странами ведутся предметные разговоры.

Отношения с Исламской Республикой Иран предметные как никогда. Они основаны на естественных интересах, что является самой надежной базой взаимодействия и гарантией стабильности отношений. Отношения с Грузией находятся на траектории стратегического партнерства, открывая новые перспективы и потенциал для развития. С Турцией сформирована видимая база восприятия… Отношения с Российской Федерацией практичные как никогда и сосредоточены на конкретных вопросах, без эмоциональной упаковки

- сказал премьер.

Также предложены конструктивные решения по вопросам армяно-азербайджанских взаимоотношений, что исключает любые попытки эскалации ситуации в регионе, отметил Пашинян.

В тоже время Ереван все более укрепляет отношения с западным миром. Премьер-министр Армении вспомнил об укреплении отношений с Францией, сближении с Евросоюзом и стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами. Упомянул Пашинян и углубление отношений с Китаем и Индией.

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