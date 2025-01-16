Медведев рассказал о поставке особо востребованных образцов вооружений в ВС

Медведев: особо востребованные образцы вооружений поставлены ВС в полном объеме

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поставки особо востребованных образцов вооружений в ВС РФ, запланированные на 2024 год, осуществлены практически в полном объеме, по ряду позиций начата опережающая поставка, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Их поставки осуществлены практически в полном объеме, при этом по ряду позиций начата и опережающая поставка по планам 2025 года", - сказал Медведев на совещании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, говоря об итогах 2024 года.

Видео совещания опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".