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РИА Новости

Медведев рассказал о поставке особо востребованных образцов вооружений в ВС

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: особо востребованные образцы вооружений поставлены ВС в полном объеме

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поставки особо востребованных образцов вооружений в ВС РФ, запланированные на 2024 год, осуществлены практически в полном объеме, по ряду позиций начата опережающая поставка, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Их поставки осуществлены практически в полном объеме, при этом по ряду позиций начата и опережающая поставка по планам 2025 года", - сказал Медведев на совещании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, говоря об итогах 2024 года.

Видео совещания опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

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