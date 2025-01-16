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ТАСС

Туск: Западу будет тяжело достичь согласия по гарантиям безопасности для Киева

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Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Oficina de prensa de la presidencia de Ucrania vía AP

Премьер-министр Польши считает, что лучшей формой гарантий безопасности для Украины будет членство в НАТО

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Странам Запада будет тяжело достичь согласия по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Если бы каждый Дональд в мире имел такие же взгляды, как я, этот сценарий был бы проще. Это не меняет того факта, что не так легко определить в деталях общую позицию Запада по этому вопросу (имеются в виду гарантии безопасности для Украины - прим. ТАСС)", - сказал Туск на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

По его мнению, лучшей формой гарантий безопасности для Киева будет членство в НАТО. Вместе с тем, он признался, что эта идея вызывает споры в некоторых странах.

Кроме того, Туск в очередной раз повторил, что Польша не собирается спекулировать на тематику возможной отправки войск на Украину. "Это не входит в планы ни Украины, ни Польши, чтобы продемонстрировать в очередной раз, как мы близки, речь идет о реальных гарантиях безопасности, которые будут выполняться. И для этого нам нужны все союзники [по НАТО]", - пояснил Туск.

Польский премьер также проинформировал о том, что Варшава уже готова передать Украине очередной, 46-й пакет военной помощи, его стоимость оценивается в €200 млн. Он не рассказал, что конкретно войдет в этот транш.

В новость внесена правка (17:17 мск) - передается с уточнением суммы военного транша в последнем абзаце, верно - €200 млн. 

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Страны
Польша
Украина
Проекты
NATO
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