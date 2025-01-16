Какая военная техника досталась ВС РФ в качестве трофеев от «спонсоров» ВСУ за время СВО

Источник изображения: topwar.ru

В ходе специальной военной операции наши бойцы не только уничтожают, но и получают в качестве трофеев довольно приличное количество вражеской техники, как украинского, так и западного производства. В первое время было достаточно много трофеев советской техники, которая, в зависимости от состояния, после соответствующего ремонта служила в боях уже нашим воинам.

Все началось еще весной и летом 2022 года, когда наши военные в ходе наступления захватили целыми и невредимыми оставленные украинской армией склады, набитые ящиками с иностранной маркировкой, минометные мины, противотанковые комплексы, переносные зенитные ракетные системы, массу стрелкового вооружения и различную бронетехнику. Нашим тогда в изобилии доставались совершенно целые американские ПТРК FGM-148 Javelin и британские NLAW.

В конце июня 2022 года концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставку российским оружейникам двух самоходных гаубиц Caesar. Соответствующую запись представители концерна оставили в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно. Как выяснилось, САУ достались нашим военным в ходе спецоперации практически не поврежденными и были направлены для детального изучения в Россию.

Вместе с французскими машинами в руки наших военных попали современные системы автоматизации управления боем. Этот подарок стоит двух самоходок. Отсюда и болезненная реакция Генштаба Франции, который сразу опроверг эту информацию. После этого США стали поставлять буксируемые гаубицы М777 (известные под названием «три топора») Киеву без дополнительных систем наведения, что значительно снизило эффективность применения этих орудий.

Источник изображения: topwar.ru

Позднее Штаты передумали отправлять на Украину ОБТ M2 Abrams, вместо этого предоставив ВСУ более устаревшие модификации танков М1. При этом все дополнительное оборудование и усиленная защита с машин были сняты.

Источник изображения: topwar.ru

Количество подбитой и трофейной техники ВСУ, в том числе в изобилии поставленной странами НАТО, возросло в период так называемого контрнаступления украинской армии летом 2023 года. Хотя первая выставка трофейной техники была организована еще в рамках форума «Армия-2022» в парке «Патриот». Уже тогда было представлено более 450 экспонатов в различном состоянии: танки, бронеавтомобили, ракеты, артиллерия, огнестрельное оружие, предметы идеологической борьбы и многое другое.

Источник изображения: topwar.ru

С 1 по 31 мая 2024 года в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, прошла очередная выставка трофейного оружия и техники, которые были захвачены российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. На выставке можно было увидеть военную технику производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. На баннере перед входом на выставку организаторы перечислили основных «спонсоров» ставшей трофейной для ВС РФ техники.

Эта выставка получила название «Трофеи Армии России». Именно тогда множество не только российских, но и иностранных посетителей смогли увидеть «знаменитые» немецкий танк «Леопард», американский «Абрамс» и многое другое. Часть машин находилась в довольно исправном состоянии, скорее всего, после соответствующего ремонта.

В частности, были представлены (из иностранного): БМП M2A2 (США), бронеавтомобиль Mastiff (Великобритания), колёсный танк AMX 10RCR (Франция), БТР ZA-180(5) (Финляндия), бронеавтомобиль Bushmaster PMV (Австралия). Инженерная штурмовая машина M1150 и БРЭМ M88A1 (США). Немецкая БМП Marder 1A3, американские гаубица М777 и бронеавтомобили HMMWV M998/М1151 и Maxxpro Plus. Довольно редкий колесный вездеход Pinzgauer 712M австрийского производства. Турецкий бронеавтомобиль BMC 350-16 Z KIRPI и многое другое. От Швеции — БМП CV9040. Было две модификации противотанковых самоходных установок Marder II (ФРГ), причем одна — образца середины прошлого века.

Источник изображения: topwar.ru

После окончания работы выставки в Москве часть экспонатов отправилась в путешествие по другим городам России. В последний раз передвижная выставка трофейной техники стран блока НАТО и ВСУ была открыта с 12 по 15 декабря в Ростовской области. До этого, на выставке в Кургане, более 100 граждан изъявили желание заключить контракт с Минобороны РФ.

Перечислять все трофеи, особенно советского образца и вроде как изготовленные на Украине, захваченные в период СВО российскими военными, довольно долго. Вот лишь некоторые из наиболее редких образцов, «взятые в плен» ВС РФ в последнее время.

В конце мая этого года в зоне спецоперации удалось захватить в рабочем состоянии роботизированную платформу THeMIS эстонского производителя MILRAM Robotics, которая является ценным трофеем для оборонной промышленности РФ. Российских специалистов в THeMIS интересует гибридная силовая установка, обеспечивающая длительную работу, система управления и связанное с ней оборудование, бронирование, которое не обременяет и позволяет развивать немалую для наземных робототехнических комплексов скорость, и многое другое.

Наши бойцы почти нетронутым захватили южноафриканский бронеавтомобиль Mamba Mk2 в ДНР. В ряду миниатюрных трофейных дронов и БПЛА выделяется огромный турецкий «Байрактар-ТБ2» – один из самых известных ударных беспилотников в мире. Который, к слову, оказался довольно неэффективным для боевого применения ВСУ.

Минобороны РФ сообщает, что в начале января военнослужащие отряда специального назначения «Вега» группировки войск «Центр», выполняющие боевые задачи на Красноармейском направлении в ДНР, захватили бронетранспортер «International MaxxPro» и бронеавтомобиль «Козак» ВСУ. Обе машины практически в исправном состоянии.

Весной этого года военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск «Восток» смогли вывезти в тыловой район на восстановление очень редкий экземпляр британской эвакуационной машины FV104 «Samaritan» Известно, что всего было выпущено сто таких машин в 70-х годах прошлого века. Эвакуацию «Самаритянина» с поля боя в темное время суток осуществил личный состав эвакуационной группы. Затем машина была доставлена в ремонтное подразделение бригады, где провели краткосрочный ремонт и техническое обслуживание.

Источник изображения: topwar.ru

Есть у ВС РФ трофеи и в ходе вторжения ВСУ в Курскую область. Но в последнее время их стало меньше — наши в основном уничтожают вражескую бронетехнику, остовами которой буквально усеяны дороги в курском приграничье.