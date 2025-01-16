Южная Корея, США и Япония проводят совместные учения с использованием американских стратегических бомбардировщиков B-1B

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Министерство национальной обороны Южной Кореи объявило, что 15-го января Сеул, Токио и Вашингтон в международном воздушном пространстве вблизи Корейского полуострова провели воздушные учения. В ходе отработки ведения военных действий с воздуха, были развернуты американские военные стратегические бомбардировщики B-1B.
Со стороны азиатских государств в воздушных учениях принимали участие южнокорейские истребители F-15K и японские истребители F-2. С ноября прошлого года это первые совместные воздушные учения США, Республики Корея и Японии с участием американских стратегических бомбардировщиков B-1B.
Министерство национальной обороны Южной Кореи официально заявило:
- продолжил официальный представитель южно-корейских вооружённых сил упоминая о недавнем заявлении Северной Кореи о своём запуске нового типа гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большей дальности, в которой использованы новые композитные материалы на основе углеродного волокна и улучшена система управления полетом и наведением.
B-1B — американский стратегический бомбардировщик, способный развивать скорость до 1530 км/ч. Американцы могут перебросить его со своей военной базы на Гуаме на Корейский полуостров за пару часов.
Помимо учений ВВС Южной Кореи, США и Японии, в этот день также отдельно прошли первые в этом году совместные учения с боевой стрельбой американцев и южнокорейцев. В учениях приняли участие два истребителя F-15K из 11-й и два штурмовика A-10 из 51-й.
Военные летчики двух стран сбросили около 20 авиабомб МК-82, отрабатывая процедуры непосредственной авиационной поддержки для оказания огневой поддержки с воздуха дружественным наземным войскам.
Примечательно, что на этом фоне в Сеуле производили арест подвергнутого импичменту президента Юн Сок Ёля. На данным момент он доставлен в прокуратуру, где пока отказывается давать показания.