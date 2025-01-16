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Военное обозрение

Южная Корея, США и Япония проводят совместные учения с использованием американских стратегических бомбардировщиков B-1B

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство национальной обороны Южной Кореи объявило, что 15-го января Сеул, Токио и Вашингтон в международном воздушном пространстве вблизи Корейского полуострова провели воздушные учения. В ходе отработки ведения военных действий с воздуха, были развернуты американские военные стратегические бомбардировщики B-1B.

Со стороны азиатских государств в воздушных учениях принимали участие южнокорейские истребители F-15K и японские истребители F-2. С ноября прошлого года это первые совместные воздушные учения США, Республики Корея и Японии с участием американских стратегических бомбардировщиков B-1B.

Министерство национальной обороны Южной Кореи официально заявило:

Эти учения проводились с целью повышения сдерживающего и ответного потенциала Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии в ответ на все более сложные ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи, включая недавний запуск гиперзвуковых ракет, о котором заявила Северная Корея.
На основе тесного сотрудничества три страны — Южная Корея, США и Япония — продолжат расширять трехстороннюю подготовку и укреплять сотрудничество для подавления угроз со стороны Северной Кореи и совместного реагирования.

- продолжил официальный представитель южно-корейских вооружённых сил упоминая о недавнем заявлении Северной Кореи о своём запуске нового типа гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большей дальности, в которой использованы новые композитные материалы на основе углеродного волокна и улучшена система управления полетом и наведением.

B-1B — американский стратегический бомбардировщик, способный развивать скорость до 1530 км/ч. Американцы могут перебросить его со своей военной базы на Гуаме на Корейский полуостров за пару часов.

Помимо учений ВВС Южной Кореи, США и Японии, в этот день также отдельно прошли первые в этом году совместные учения с боевой стрельбой американцев и южнокорейцев. В учениях приняли участие два истребителя F-15K из 11-й и два штурмовика A-10 из 51-й.

Военные летчики двух стран сбросили около 20 авиабомб МК-82, отрабатывая процедуры непосредственной авиационной поддержки для оказания огневой поддержки с воздуха дружественным наземным войскам.

Примечательно, что на этом фоне в Сеуле производили арест подвергнутого импичменту президента Юн Сок Ёля. На данным момент он доставлен в прокуратуру, где пока отказывается давать показания.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
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Продукция
A-10 Warthog
F-15
F-2
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Военные учения
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