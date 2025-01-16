На верфи HII состоялась церемония крещения ДВКД LPD-30, предназначенного для ВМС США

ЦАМТО, 15 января. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся 11 января на предприятии ее подразделения Ingalls Shipbuilding церемонии крещения первого ДВКД класса "Сан-Антонио" версии Flight II, предназначенного для ВМС США.

LPD-30 станет 14-м ДВКД класса "Сан-Антонио". Церемония закладки киля корабля состоялась 28 января 2022 года. Спуск на воду прошел 5 октября 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты классов LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее было решено разместить заказы на строительство еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" – LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 "Ричард М МакКул младший".

Головной корабль серии, (LPD-17) "Сан-Антонио", был передан ВМС США в 2005 году. До настоящего времени на вооружение ВМС США были приняты 13 ДВКД серии. Все они выполнены в версии Flight I.

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт стоимостью 1,47 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и строительство первого ДВКД версии LPD-17 Flight II – LPD-30 "Харрисбург". ДВКД LPD-17 версии Flight II заменят состоящие на вооружении десантные транспорты-доки LSD-41 "Уидби Айленд" и LSD-49 "Харперс Ферри".

В настоящее время в стадии строительства также находится ДВКД LPD-31 "Питтсбург". Ведутся подготовительные работы для постройки LPD-32 "Филадельфия", который станет 16-м кораблем класса "Сан-Антонио" и третьим в версии Flight II.

Кроме того, в сентябре 2024 года командование ВМС США заключило с Ingalls контракт на строительство еще трех кораблей класса "Сан-Антонио" (LPD 33-35).