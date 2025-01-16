Войти
Lenta.ru

Стало известно об остановке китайского лунохода Yutu-2

89
0
0
Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com
Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com.

SpaceNews: Китайский луноход Yutu-2 прекратил движение с марта 2024 года

В сентябре 2024-го китайские СМИ утверждали, что ровер Yutu-2 прошел по поверхности Луны в общей сложности 1613 метров, тогда как снимки орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) показывают, что луноход прекратил движение с марта того же года. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

«Примерно до февраля 2023 года марсоход перемещался примерно на семь или восемь метров за каждый проход и обычно около 40 метров за лунный день. Внезапно проходы сократились примерно до трех или четырех метров и всего около восьми или десяти метров за лунный день», — сказал почетный профессор Института исследования Земли и космоса Университета Западного Онтарио Фил Сток.

По его словам, с октября 2023 года скорость ровера снизилась до одного или двух метров за проход.

Издание напоминает, что аппараты на поверхности Луны испытывают суровые температурные и радиационные воздействия, а также подвергаются разрушению из-за воздействия лунной пыли.

3 января 2019 года китайский 140-килограммовый луноход Yutu-2 миссии Chang'e 4 совершил первую в мире мягкую посадку на обратную сторону Луны (в бассейне Южный полюс — Эйткен).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 16.01 01:28
  • 7008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 01:15
  • 156
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 23:27
  • 0
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T
  • 15.01 17:53
  • 1
Т-62М для СВО: чем они превосходят "афганские" варианты танка
  • 15.01 17:48
  • 1
Уникальная разработка Госкомвоенпрома Республики Беларусь успешно проходит испытания
  • 15.01 17:39
  • 1
«Козырьки», дроны и дымовая завеса: НОАК учится прорывать укрепрайоны при противодействии БПЛА
  • 15.01 16:04
  • 0
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 15.01 11:27
  • 0
Будут ли приглашены на «Запад-2025» западные наблюдатели?
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.