AT: атакой на "Турецкий поток" Украина дала понять, что оставит ЕС без газа

Украинские беспилотники совершили налет на "Турецкий поток", в то время как Киев остановил транзит российского топлива в Европу, пишет AT. Между тем без газа европейцы лишатся заводов и тепла в домах — и это может расколоть НАТО быстрее, чем конфликт на Украине, считает автор статьи.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

Итак, украинцы отправили девять беспилотников в атаку на газовую компрессорную станцию в Краснодарском крае на юге России.

Эта компрессорная станция обслуживает магистральный трубопровод “Турецкий поток”. Сообщается, что все беспилотники были сбиты. Зафиксированы незначительные повреждения, но сама станция работает в штатном режиме.

Трубопровод ведет из России в Турцию. Он начинается как раз с компрессорной станции “Русская” под Анапой в Краснодарском крае, пересекает Черное море и выходит на приемный терминал в Кыйыкёе. Часть газа прокачивается дальше в Европейский союз.

Трубопровод состоит из двух ниток общей пропускной способностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Первая снабжает Турцию, а вторая позволяет транспортировать природный газ дальше в Юго-Восточную и Центральную Европу.

Из европейских стран газ по трубопроводу получают в первую очередь Венгрия, Сербия, Болгария, Греция, Северная Македония, Босния и Герцеговина, а также Румыния. Главные выгодополучатели — именно Венгрия и Сербия из-за тесных связей с Россией.

Между тем контракт России на транзит через Украину истек 31 декабря прошлого года, и рассматривать новую сделку Киев наотрез отказался. Решение Украины поддержала Европейская комиссия, хотя выпавший импорт покрывал 5% европейского спроса.

В одном ключевом докладе говорится: “В 2024 году российский газ поступал в Европу по трем маршрутам: транзит через Украину (30%), через Турцию и по трубопроводу “Турецкий поток” (31%) и в виде СПГ (39%)”.

Поставки СПГ в Европу в основном осуществляются из США и России (скоро к ним присоединится Катар). Ни США, ни Россия не могут нарастить поставки СПГ, чтобы компенсировать выпавший транзит через Украину. Если бы украинская атака на “Турецкий поток” увенчалась успехом, Европа лишилась бы свыше 60% импорта природного газа.

СПГ дороже трубопроводного газа, и есть проблемы с его транспортировкой и передачей по суше. Европа также ввела новые правила по метану, которые скажутся на использовании природного газа и потребуют технологий снижения выбросов, которых пока нет.

Уничтожение трубопровода “Северный поток” (разрушены три из четырех ниток), остановка украинского транзита и атаки Киева на “Турецкий поток” — Европа может лишиться возможности поддерживать работу заводов и предприятий и отопление в домах.

Экономические сложности уже привели Германию к рецессии и ускорили крах коалиционного правительства Олафа Шольца. Кроме того, Германия закрыла атомные станции, понадеявшись вместо этого на возобновляемые источники энергии. Наконец, она сжигает все больше угля (хотя по идее должна постепенно отказаться от угольной выработки к 2035 году).

Трудно взять в толк, чего пытается добиться Украина? Украинцы неоднократно атаковали атомные электростанции — в том числе на собственной территории — что в случае успеха чревато масштабным радиационным заражением самой Украины, Европы, а также некоторых частей России.

Прекращение поставок и атаки на питающие Европу трубопроводы могли отправить ЕС в смертельный штопор, но хозяевам Киева либо все равно, либо они пытаются доказать европейцам, что тем лучше помочь спасти Украину, иначе она укусит руку, которая ее кормит, — и потом пребольно.

Пока что со стороны Брюсселя и европейских столиц на этот счет ни гу-гу. Либо они игнорируют риск, либо боятся перечить. Разумеется, ЕС приложил руку к остановке газового транзита через Украину — и, опять же, мы не видели никакого сопротивления (по крайней мере, публичного).

Вашингтон, со своей стороны, безусловно, выиграет от дополнительных продаж СПГ, но даже они не компенсируют отключений, реальных и потенциальных, а последствия этого могут расколоть НАТО еще быстрее, чем конфликт на Украине.

Стивен Брайен — корреспондент Asia Times. Бывший директор ближневосточного подкомитета сенатского комитета по международным отношениям и помощник министра обороны по политическим вопросам