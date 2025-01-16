Усиление неприсоединившихся (Foreign Affairs, США)

Foreign Affairs: политика Трампа даст новые козыри Глобальному Югу

Намереваясь восстановить гегемонию США в международных делах, Трамп на деле подорвет ее еще больше, пишет Foreign Affairs. Презрительное отношение избранного президента к Глобальному Югу заставит эти страны плотнее сотрудничать между собой.

Матиас Спектор (Matias Spektor)

Кто победит в многополярном мире?

В целом Глобальный Юг вышел чистым победителем из тех изменений в расстановке мировых сил и сдвигов глобального влияния, которые произошли за последние 20 лет. Растущее влияние стран с развивающейся экономикой, становление Китая в качестве великой державы, напряженность в отношениях между США и их европейскими союзниками, а также усиление соперничества великих держав — все это дает государствам Глобального Юга новые возможности в международных делах. Воспользовавшись этими изменениями, они формируют новые коалиции, такие как БРИКС (его первыми членами стали Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), укрепляют региональные альянсы типа Африканского союза и действуют намного решительнее и напористее на Генеральной Ассамблее ООН. Глобальный Юг, представляющий собой обширное объединение в основном постколониальных государств Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, с нарастающей готовностью и желанием бросает вызов западному господству и пересматривает правила мирового порядка, начиная с отстаивания Парижского соглашения по изменениям климата и заканчивая привлечением к ответственности Израиля в Международном уголовном суде.

Внешняя политика под лозунгом "Америка прежде всего", казалось бы, подвергает все эти достижения опасности. Во время президентской кампании Дональд Трамп обещал ударить развивающиеся страны по самому больному месту, увеличив пошлины, душащие экспортеров в развивающихся странах, сделав нормой массовую депортацию мигрантов, чьи денежные переводы исключительно важны для экономик многих стран Глобального Юга, и выйдя из международных природоохранных соглашений, которые оказывают важнейшую поддержку людям, больше других страдающим от изменений климата. Предлагаемая Трампом экономическая политика наверняка приведет к инфляции внутри страны, и это будет иметь разрушительные последствия для развивающихся стран, так как процентные ставки вырастут во всем мире, а кредиты подорожают для тех государств, чья экономика уже обременена долгами. Он очень хочет взять в перекрестье прицела Китай, а в таких условиях Пекину будет сложнее играть роль альтернативного рынка и быть источником инвестиций для большей части нашего мира.

Но даже если Трамп выполнит свои обещания (а он может их и не выполнить), у Глобального Юга сохранятся благоприятные возможности. Трамп не проявляет особого интереса к не западному миру и часто демонстрирует презрение к нему. Но как это ни парадоксально, его возвращение в Белый дом поможет странам Глобального Юга отстаивать свои интересы. Враждебное отношение Трампа к определенным международным нормам заставит эти страны более эффективно сотрудничать, а его деловой торгашеский подход даст им возможность настраивать великие державы друг против друга.

А если Трамп пойдет на уступки России в попытке отдалить ее от Китая, это станет четким указанием на то, что Соединенные Штаты должны сегодня хорошо ориентироваться в многополярном мире. Именно такого подхода к геополитике придерживается сегодня Глобальный Юг. На самом деле, многие представители Глобального Юга приветствуют его отход от американской внешнеполитической традиции либерального интернационализма, который якобы делает мир "безопасным для демократии". Правда, с момента зарождения этой традиции при президенте Вудро Вильсоне Америка применяет одни стандарты к европейцам и совсем другие ко всем остальным.

Трамп же заимствует другую традицию. Это подход таких людей, как президент Уильям Тафт, который безо всякого высоконравственного притворства претворял в жизнь "долларовую дипломатию" и использовал экономическое влияние Америки для распространения ее власти за рубежом. Оба подхода — это форма утверждения гегемонии, попытка укрепить американское превосходство на мировой сцене. Но один подход маскируется мантией морального превосходства, а второй нет. Некоторым развивающимся странам аморальный прагматизм Трампа покажется глотком свежего воздуха, а также реальной возможностью отстаивать собственные интересы, какие бы цели ни декларировал Вашингтон.

Маятник качается

Глобальный Юг — это емкая категория. В нее входит огромное разнообразие стран с разным уровнем благосостояния, влияния и амбиций. Интересы и потребности страны с экономическим потенциалом уровня Бразилии существенно отличаются от стран победнее типа Нигера. Не все страны Глобального Юга действуют в одном направлении. Например, Индонезия, все чаще отказывается занимать чью-либо сторону в соперничестве между Китаем и США. А Аргентина при восхищающимся Трампом президенте Хавьере Милее переориентировала свою внешнюю политику и теперь сближается с позициями Америки. Между тем, Индия поддерживает равновесие между своей традиционной солидарностью с постколониальными странами и желанием стать крупным военным игроком, условно принадлежащим к американскому лагерю. Такой сдвиг во внешней политике укрепил ее положение в мире в качестве противовеса Китаю.

Но несмотря на все это разнообразие, Глобальному Югу на протяжении десятилетий удается формировать эффективные коалиции с целью перекройки международных правил, составленных для обслуживания интересов сильных и влиятельных государств. Его страны в некоторых случаях объединяются, чтобы сделать международные нормы более справедливыми. В середине ХХ века коалиция Глобального Юга, выступив под знаменами Движения неприсоединения, решила ликвидировать имперское наследие Запада, начав борьбу за суверенитет, расовое равенство, экономическую справедливость и культурное освобождение от западного влияния. К 1970-м годам Глобальный Юг организовал различные группировки и объединения, в том числе "Группу 77" в рамках ООН, и добился значительных побед. Деколонизация была закреплена в международном праве, а принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств стал общемировой нормой. Такие организации как нефтяной картель ОПЕК использовали экономические рычаги влияния для утверждения незападного контроля над природными ресурсами. Что крайне важно, поддержка стран Глобального Юга начала оказывать воздействие на правила нераспространения ядерного оружия, торговли, энергетики и охраны окружающей среды. В международном праве было закреплено положение о справедливом перераспределении в качестве компенсации тем странам, которые возникли на обломках колониализма.

Рассмотрим глобальный режим нераспространения. В 1960-е годы Соединенные Штаты и Советский Союз договорились о недопущении распространения ядерного оружия и ядерных технологий. Это вызвало раздражение у многих стран Глобального Юга, которые стремились получить доступ к мирным ядерным технологиям и опасались, что соглашение между двумя сверхдержавами укрепит их на позициях обладателей ядерного оружия, и поэтому в будущем его будет просто невозможно ликвидировать. Эти страны объединились и в результате многолетних упорных переговоров пришли к компромиссу со сверхдержавами. Подписанный в 1968 году Договор о нераспространении ядерного оружия ставил в привилегированное положение государства, которые уже обладали ядерным оружием. Но в нем были положения с призывом к влиятельным странам о разоружении, а также стимулы для более слабых стран развивать мирную атомную энергетику.

Но были и отступления. В конце 1970-х и начале 1980-х годов Соединенные Штаты пренебрежительно назвали Глобальный Юг устаревшим и начали настаивать на том, чтобы все страны проводили у себя внутренние реформы, добиваясь соответствия либеральному порядку под руководством США. Программы структурной перестройки Международного валютного фонда и Всемирного банка требовали финансового дерегулирования и мер жесткой экономии. А США экстерриториально применяли свое национальное законодательство, прежде всего, положения раздела 301 Закона о торговле от 1974 года, принуждая страны отказываться от протекционистских пошлин и субсидий. Однако глобализация развивалась неожиданными способами. Она давала новообретенное богатство многим бывшим колониям, она вывела Китай на позиции восходящей державы, и она подпитывала мощные транснациональные движения, такие как политический ислам. Правда, глобализация одновременно с этим содействовала демократизации во всем развивающемся мире, но такой исход не всегда был выгоден Соединенным Штатам и их западным союзникам.

Американский президент Билл Клинтон вновь открыл благоприятные возможности для Глобального Юга. В своей риторике о так называемом либеральном международном порядке он апеллировал к идее взаимосвязанного мира, в котором благосостояние можно распределять более равномерно, в том числе, распространив этот процесс на развивающиеся страны. Клинтон порой нарушал эти нормы, например, когда в обход Совета Безопасности ООН осуществил натовскую интервенцию в Косово в 1999 году. Принятый в 1996 году Закон Хелмса-Бертона предусматривал наказание для зарубежных компаний, занимающихся бизнесом с Кубой, хотя в их собственных странах и в глазах Всемирной торговой организации такая деятельность была вполне легальной и законной.

Но упор Клинтона на "основанный на правилах порядок" позволил странам Глобального Юга использовать международные институты к собственной выгоде. Всемирная торговая организация стала для развивающихся стран той платформой, где они обсуждали и заключали выгодные сделки, в том числе о правовых спорах с более сильными экономиками. Это помогло создать равные условия в области международной торговли. Прошедшая в 1995 году в Пекине Всемирная конференция по положению женщин выдвинула на первый план гендерные вопросы, положив начало прогрессивным переменам во всем развивающемся мире. Усилилась международная поддержка инициатив гендерного равенства, правительствам стали предъявлять более жесткие требования о защите прав женщин. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата предоставил механизм, через который развивающиеся страны могут получать финансовую и техническую поддержку в реализации природоохранной политики и призывать к ответу промышленно развитые страны за то, что те не ограничивают углеродные выбросы. Всемирный банк провел реформы и стал уделять приоритетное внимание программам по снижению бедности и устойчивому развитию на всем Глобальном Юге. Несмотря на свои несовершенства, узаконенные международные нормы позволили развивающимся странам призывать к ответу великие державы и получать значимые уступки через многосторонние механизмы.

Маятник качнулся после терактов 11 сентября, когда американский президент Джордж Буш заявил: "Нет никаких правил". Это заявление положило начало эпохе неограниченного применения силы в Афганистане, Ираке и других странах, что прямо и опосредованно привело к гибели миллионов людей по всему Глобальному Югу. Соединенные Штаты пытали задержанных из развивающихся стран в своих тайных тюрьмах. Во многих странах Запада мусульман и их религию в целом стали подвергать тщательной проверке, проявляя элементы расизма. Гуманитарная доктрина под названием "Обязанность защищать", дававшая санкцию на интервенцию в целях недопущения таких преступлений, как геноцид, способствовала вторжениям и нарушениям национального суверенитета, среди которых было нападение на Ливию под руководством НАТО в 2011 году. По всей видимости, его участники в большей степени руководствовались стратегическими интересами, нежели заботой о благополучии людей. Американский президент Барак Обама бросил вызов международному праву, превратив Йемен в испытательный полигон в войне дронов, в результате чего это неустойчивое государство погрузилось в пучину хаоса. Такой интервенционизм порождал нестабильность и провоцировал массовую миграцию в Европу из стран Африки и Ближнего Востока. Особенно ярко это проявилось в ходе гражданской войны в Сирии в 2010-е годы.

Финансовый кризис 2008 года качнул маятник в противоположном направлении. Он нанес сокрушительный удар по Западу, продемонстрировав, насколько сильно прогнили основы либерального международного порядка. Впервые за десятилетия Глобальный Юг стал нужен Западу. G-20, усадившая за один стол развивающиеся экономики типа Бразилии, Китая, Индии и ЮАР, и традиционные западные державы, сменила G-7, став главным форумом глобального экономического управления. Незападные страны получили больше прав и возможностей в разработке глобальных планов восстановления, таких как скоординированные меры стимулирования и реформы финансового управления. Например, под руководством G-20 было расширено представительство в Международном валютном фонде и Всемирном банке, где больше голосов получили развивающиеся экономики. Параллельно с этим многочисленные незападные институты, такие как Африканский союз, БРИКС, ОПЕК+ (расширенная версия картеля) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций под руководством Китая стали важными и эффективными площадками коллективных действий Глобального Юга.

С приходом Трампа в Белый дом в 2017 году прогресс Глобального Юга замедлился. Во время пандемии COVID-19 он игнорировал Всемирную организацию здравоохранения, вышел из Парижского соглашения и пренебрег торговыми правилами, в одностороннем порядке вводя пошлины без участия Всемирной торговой организации. Все это привело к разрушительным последствиям. Международные институты обеспечивали Глобальному Югу хоть какую-то скромную защиту — а без нее слабые государства становились беззащитными перед законом джунглей. Так, в 2020 году Трамп объявил о намерении своей администрации выйти из состава Всемирной организации здравоохранения, временно заморозив американское финансирование ключевых программ в Африке и ослабив усилия по борьбе с полиомиелитом и малярией. Пренебрежительное отношение Трампа к международным организациям ослабило степень влияния Глобального Юга на международное управление. Этот раскол еще больше усилился из-за демонизации Трампом цветных мигрантов из стран Глобального Юга. Он способствовал усилению ксенофобии и расистской враждебности, и такие настроения вышли далеко за пределы американских границ.

При президенте Джо Байдене мало что изменилось. Его позиция в вопросах торговли в основном была такой же, как у Трампа. Вначале Байден отменил часть самых суровых решений Трампа по иммиграции, но во второй половине президентского срока вернулся к ним. Он снова сделал США участником Парижского соглашения, однако его законы, предназначенные для борьбы с изменениями климата, включая Закон о снижении инфляции, могут стать инструментом протекционизма. В таких условиях странам Глобального Юга будет не легче, а сложнее осуществлять переход к зеленой экономике.

Нет ничего удивительного в том, что многие развивающиеся страны в последние годы разворачиваются в сторону Китая. Китай всего за полвека превратился из относительно бедной страны в гораздо более мощное и процветающее государство, и это помогает ему говорить с властями и обществом Глобального Юга. Пекин стал крупным финансистом и спонсором для этих стран, меняющим кредиты и инвестиции на энергоресурсы, сырье и доступ к портам, что помогает его стремительному развитию. Пекин воспользовался теми увечьями, которые Вашингтон наносит сам себе, например, катастрофическим вторжением в Ирак в 2003 году и пренебрежительным отношением Трампа к международным соглашениями и организациям. Он стал крупным игроком в таких многосторонних организациях и часто претендует на роль представителя интересов развивающегося мира.

Но признаков надвигающихся проблем становится все больше. Китай усиливается и все чаще обращается с другими странами не по-партнерски, а как великая держава. Многие усматривают в его действиях проявления неоколониализма. Это и навязывание драконовских условий в торговых и инвестиционных сделках, и властная дипломатия в странах Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. На юго-востоке азиатского континента Китай превратился из партнера в амбициозного гегемона, оказывая давление на такие страны как Индонезия, Филиппины и Вьетнам. Даже внутри БРИКС, который существенно расширил свой состав, не ограничиваясь странами-учредителями, существует обеспокоенность, что Китай смотрит на это объединение как на средство усиления своего влияния, а не на общую платформу коллективных действий, несущих выгоду развивающимся странам. С возвращением Трампа в Белый дом Глобальному Югу станет сложнее поддерживать равновесие между Китаем и США, поскольку его торговый протекционизм будет наносить вред всем развивающимся странам.

Гегемонистские иллюзии

Предвыборные обещания Трампа в сфере торговли, климата, миграции и налогообложения часто рассматривают как попытку отдалиться от остального мира. Но с точки зрения Глобального Юга, эти обещания свидетельствуют о прямо противоположном: они предвещают попытки утвердить американскую гегемонию. Когда Трамп грозит выходом из международных соглашений, он обычно утверждает, что Соединенные Штаты способны все сделать самостоятельно, а остальным надо просто подчиниться, если они знают, в чем состоит их польза. Породив неуверенность в достоверности американских обещаний, Трамп побуждает другие страны к сближению с США, показывая, что в противном случае они окажутся в проигрыше. Предлагаемые им налоговые сокращения и пошлины будут подпитывать инфляцию, а это приведет к росту процентных ставок в США. В таких обстоятельствах во всем мире увеличится стоимость заимствований, особенно для стран, у которых есть значительные задолженности. Это отпугнет инвесторов от формирующихся рынков и заставит их вернуться в США, где больше гарантий доходности. В результате во многих развивающихся странах обесценится валюта, подорожает импорт, усилится инфляция и одновременно снизится производительность. Предвыборные обещания Трампа — это отнюдь не сигнал о самоизоляции. Глобальный Юг видит в них расчетливую стратегию ревизионизма и попытку возродить американское превосходство. Они полагают, что США намерены заставить другие страны прислушиваться к себе и выступать заодно с Вашингтоном. В противном случае они будут весьма уязвимы в условиях нарастающей неопределенности.

У лидеров Глобального Юга не остается выбора, кроме поиска способов защитить свои страны от последствий политики Трампа. Сегодня население многих развивающихся стран является политически намного более сплоченным и технологически продвинутым по сравнению с предыдущими эпохами. Его требования звучат все громче, и их труднее игнорировать. Бедняки и средний класс в большинстве государств Глобального Юга получили немалые выгоды от благоприятных экономических возможностей, принесенных глобализацией, но Трамп грозит их разрушить. Они рассчитывают на то, что их лидеры будут стоять на своем.

Например, многие страны будут и дальше искать альтернативу американской валюте, экспериментируя с недолларовыми системами платежей, с цифровыми валютами и с торговыми механизмами в местной деноминации, чтобы лишить Белый дом возможности принуждать конкурентов посредством санкций и прочих ограничений. Они будут изыскивать новые творческие стратегии в целях сохранения международных товарных потоков и обхода ограничений, которые будет вводить против них заступающая на вахту американская администрация. Предвидя такие попытки, Трамп в ноябре выступил в социальных сетях с угрозой ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС, если они будут и дальше стремиться к использованию альтернативной валюты "в целях замещения могущественного американского доллара".

Если Трамп на самом деле осуществит массовую депортацию, это нанесет ущерб репутации США в большинстве стран Глобального Юга, так как своими действиями избранный президент подтвердит их уверенность в том, что он презирает незападный мир. Это углубит раскол между Глобальным Севером и Глобальным Югом по таким вопросам как расовые и культурные различия, повысит напряженность в дипломатических отношениях Запада со странами Африки, Азии и Латинской Америки, а также усилит недовольство западными странами, которые Глобальный Юг станет считать сторонниками установления расовой иерархии. Такие действия могут усилить напряженность внутри США, увеличив разрыв между разными частями общества в расовых и иммиграционных вопросах и еще больше ослабив моральный авторитет Америки на мировой сцене.

Есть один вопрос, вызывающий мощную солидарность у стран Глобального Юга. Это проблема Палестины. Южная Африка, например, подала иск в Международный суд, оспорив действия Израиля в Газе. Многие страны Глобального Юга видят в этом проявление западного двуличия, указывая на то, что Запад вполне терпимо относится к убийствам Израилем палестинцев и ливанцев, и в то же время громогласно осуждает российскую военную операцию, в ходе которой гибнет украинское гражданское население. Такие двойные стандарты усиливают скептическое отношение Глобального Юга к беспристрастности либерального международного порядка. Бедственное положение палестинцев станет точкой воспламенения, символом неравенства в существующем миропорядке. А многие в странах развивающегося мира посчитают, что работа по деколонизации еще не завершена. Эта проблема будет и дальше привлекать внимание к сохраняющимся противоречиям между западными и остальными странами. В то время как Трамп предоставляет большую свободу действий Израилю с его амбициями, развивающиеся страны будут и дальше использовать Генеральную Ассамблею ООН и международное право для оспаривания действий не только Израиля, но и США.

Что касается климата, то подход Трампа обещает придать сил тем заинтересованным группам Глобального Юга, которые хотят развивать отрасли с высоким потреблением углерода и наращивать добычу ископаемого топлива. Это постепенно лишит власти и влияния сторонников зеленого перехода. Заинтересованные в потреблении углерода группы будут оказывать сопротивление необходимым реформам, делая более дорогостоящим переход к зеленой экономике во всем мире и снижая его темпы. Безразличие Трампа к климатическим действиям воодушевит лесозаготовителей, скотоводов и добытчиков полезных ископаемых во всем мире, а это приведет к дальнейшей вырубке лесов, к вредному для экологии расширению сельхозугодий и к ускорению изменений климата. Такие действия, в свою очередь, будут создавать угрозу мировой продовольственной безопасности, поскольку они разрушают экосистемы, а также снижают урожаи в странах Глобального Юга и Глобального Севера.

В то же время, внешняя политика Трампа будет иметь весьма любопытные последствия. Вместо утверждения американского превосходства Вашингтон увидит, как почва уходит у него из-под ног. Если Трамп выполнит свое предвыборное обещание и понизит градус напряженности в отношениях с Россией, одновременно продолжая оказывать давление на Китай, он может непреднамеренно ускорить дрейф в сторону многополярного мира. Покончив с враждебностью по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, Трамп косвенно признает, что Россию невозможно подчинить, и что стремление Москвы к региональной гегемонии вполне легитимно — так как Россия имеет право на собственную сферу влияния. Это подтвердит правоту многих стран Глобального Юга, которые уже давно утверждают, что определяющим фактором в международной системе является не неоспоримая гегемония Америки, а более сбалансированный порядок, в котором США должны избегать импульсивной внешней политики однополярности, отдавая предпочтение расчетливой сдержанности. Развивающиеся страны будут и дальше относиться к Китаю и к России как к важнейшим центрам силы и власти, используя любые возможности для получения уступок в сфере экономики, безопасности и технологий посредством таких платформ как Шанхайская организация сотрудничества, которая является многосторонним объединением под руководством Китая. В раздробленном миропорядке, характерной чертой которого является соперничество и деловой прагматизм, политика Трампа будет вести к усилению рычагов влияния Глобального Юга, а это даст ему больше возможностей настраивать великие державы друг против друга.

Безусловно, Глобальному Югу не хватает единства и ресурсов, чтобы затупить самые острые края внешней политики Трампа. При Трампе США по-прежнему будут пользоваться неоспоримым влиянием, задавая международную повестку и формируя глобальные правила. Вашингтон сохраняет способность задействовать методы экономического принуждения, дипломатическую изоляцию и даже военную силу для подавления серьезных попыток развивающихся стран бросить вызов американским предпочтениям. Но усиление влияния Глобального Юга и рост геополитического самосознания его народов полностью изменили динамику глобальной власти. Правительству США при Трампе и при его преемниках будет все сложнее игнорировать усиление политического веса тех государств, которые раньше были вынуждены прозябать на обочине. Трамп в своем стремлении утвердить американскую гегемонию столкнется с миром, которым стал менее послушным и сговорчивым, чем ему кажется.